Tuyển Nhân viên Kế hoạch ASIA Sai Gon Food Ingredients JSC làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

ASIA Sai Gon Food Ingredients JSC
Ngày đăng tuyển: 08/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/06/2025
ASIA Sai Gon Food Ingredients JSC

Nhân viên Kế hoạch

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Kế hoạch Tại ASIA Sai Gon Food Ingredients JSC

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: DE6, Lô C

- 9E

- CN, KCN Mỹ Phước 3, Phường Thới Hòa, Thành phố Bến Cát, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Nhân viên Kế hoạch Với Mức Lương Thỏa thuận

MỤC ĐÍCH:
MỤC ĐÍCH
- Chức năng:
+ Theo dõi và kiểm soát các kế hoạch đã được lập ra để đảm bảo được thực hiện đúng theo dự định.
+ Tổng hợp, phân tích, báo cáo đầy đủ, chính xác, kịp thời đáp ứng với nhu cầu và yêu cầu.
- Mục đích: tối ưu hóa hiệu quả sản xuất, đảm bảo thời gian, số lượng thành phẩm được giao tới khách hàng đủ, đúng với năng lực đáp ứng và kế hoạch cung ứng.
- Mục đích
Kết quả mong đợi:
- Hoàn thành kế hoạch tháng, quý, năm theo mục tiêu KHSXKD.
- Số liệu được tổng hợp, phân tích, báo cáo đầy đủ, chính xác, kịp thời
TRÁCH NHIỆM CHÍNH:
1. Tham gia vào hoạt động lập KHSX và kiểm soát tồn kho thành phẩm:
- Tham gia, phối hợp với Sản Xuất để thu thập,tổng hợp đơn hàng, cân đối năng lực sản xuất, tồn kho để lập kế hoạch sản xuất đảm bảo kế hoạch giao hàng được thực hiện đúng tiến độ.
- Kiểm soát tồn kho và theo dõi tình hình thực hiện kế hoạch phân bổ hàng hóa đảm bảo hàng hóa đầy đủ và hạn chế tình trạng tồn kho cao/ hàng cận hạn sử dụng.
- Phối hợp với Mua Hàng để đảm bảo thông tin về NVL phù hợp với việc lập KHSX.
- Trao đổi với Kinh doanh và đề xuất phương án xử lý hàng hóa cần lưu ý (tồn kho cao, chậm luân chuyển, hàng cận/hết HSD, …).

ASIA Sai Gon Food Ingredients JSC

ASIA Sai Gon Food Ingredients JSC

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lô C-9E-CN, Khu Công Nghiệp Mỹ Phước 3, Phường Thới Hòa, Thành Phố Bến Cát, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

