Tuyển Nhân viên Kế hoạch ASIA Sai Gon Food Ingredients JSC làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

MỤC ĐÍCH:

- Chức năng:

+ Theo dõi và kiểm soát các kế hoạch đã được lập ra để đảm bảo được thực hiện đúng theo dự định.

+ Tổng hợp, phân tích, báo cáo đầy đủ, chính xác, kịp thời đáp ứng với nhu cầu và yêu cầu.

- Mục đích: tối ưu hóa hiệu quả sản xuất, đảm bảo thời gian, số lượng thành phẩm được giao tới khách hàng đủ, đúng với năng lực đáp ứng và kế hoạch cung ứng.

Kết quả mong đợi:

- Hoàn thành kế hoạch tháng, quý, năm theo mục tiêu KHSXKD.

- Số liệu được tổng hợp, phân tích, báo cáo đầy đủ, chính xác, kịp thời

TRÁCH NHIỆM CHÍNH:

1. Tham gia vào hoạt động lập KHSX và kiểm soát tồn kho thành phẩm:

- Tham gia, phối hợp với Sản Xuất để thu thập,tổng hợp đơn hàng, cân đối năng lực sản xuất, tồn kho để lập kế hoạch sản xuất đảm bảo kế hoạch giao hàng được thực hiện đúng tiến độ.

- Kiểm soát tồn kho và theo dõi tình hình thực hiện kế hoạch phân bổ hàng hóa đảm bảo hàng hóa đầy đủ và hạn chế tình trạng tồn kho cao/ hàng cận hạn sử dụng.

- Phối hợp với Mua Hàng để đảm bảo thông tin về NVL phù hợp với việc lập KHSX.

- Trao đổi với Kinh doanh và đề xuất phương án xử lý hàng hóa cần lưu ý (tồn kho cao, chậm luân chuyển, hàng cận/hết HSD, …).