Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre làm việc tại Bình Dương thu nhập 15 - 25 Triệu

Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre
Ngày đăng tuyển: 08/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/06/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bình Dương:

- Tx. Bến Cát, Bình Dương, Thị xã Bến Cát

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Thực hiện hoạt động bán hàng, ký hợp đồng.
Theo dõi đơn hàng, tiến độ, chất lượng.
Báo cáo kết quả kinh doanh cho TGĐ.
Hỗ trợ hồ sơ chứng từ xuất nhập khẩu, làm việc với đơn vị vận tải.
Check tờ khai hải quan, đối chiếu chứng từ, cập nhật chính sách XNK.
Hỗ trợ thông dịch cho kế toán, admin theo yêu cầu.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ, dưới 35 tuổi.
Tiếng Nhật N2 cứng (giao tiếp, trao đổi mail thành thạo).
Tiếng Anh giao tiếp cơ bản (nghe, nói, đọc, viết mail đơn giản).
Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Logistics, Ngoại thương hoặc liên quan. (Không bằng đại học nhưng có kinh nghiệm cũng được.)
Từng làm việc tại công ty Nhật.
Ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong kinh doanh hoặc xuất nhập khẩu.
Thành thạo vi tính văn phòng (Excel, Word, Email).
Sinh sống gần KCN Protrade (3/2 cũ), Bình Dương.
Hiểu biết về xuất nhập khẩu.
Chủ động, chịu áp lực tốt, làm việc độc lập và theo nhóm.

Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre Thì Được Hưởng Những Gì

SALARY IN NET/GROSS : 15-25 triệu gross (nếu thật sự tốt có thể deal lên 30 max)
WORKING TIME: Thứ 2 - thứ 6 : 7h30-11h30, 12h15 – 16h15. Nghỉ trưa 45p. Và 1 ngày thứ 7 cuối tháng
Probation time: 85%
BH đóng full lương
Phụ cấp xăng xe (nếu nhà cách công ty >15km): 300k trên tháng
Phụ cấp tiền cơm 730k trên 1 tháng
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.
Lương 13: có

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 57 Nguyễn Văn Giai, Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam

