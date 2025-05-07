Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công ty TNHH SX TM DV Tân Tường Khang làm việc tại Bình Dương thu nhập 22 - 40 Triệu

Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công ty TNHH SX TM DV Tân Tường Khang làm việc tại Bình Dương thu nhập 22 - 40 Triệu

Công ty TNHH SX TM DV Tân Tường Khang
Ngày đăng tuyển: 07/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/06/2025
Công ty TNHH SX TM DV Tân Tường Khang

Trưởng nhóm kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm kinh doanh Tại Công ty TNHH SX TM DV Tân Tường Khang

Mức lương
22 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: Lô F1&F2 , Đường D2&N5, KCN Nam Tân Uyên, Khánh Bình, Tân Uyên, Huyện Tân Uyên

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương 22 - 40 Triệu

Chịu trách nhiệm mục tiêu doanh số được Công ty giao hàng tháng/quý/năm, thiết lập kế hoạch thực hiện mục tiêu chỉ tiêu, giao chỉ tiêu và triển khai cho nhân viên kinh doanh thực hiện;
Quản trị đội ngũ nhân viên kinh doanh team thị trường (Từ 8-10 nhân sự), tham gia tuyển dụng, huấn luyện nghiệp vụ cho nhân viên trong nhóm;
Duy trì sự tăng trưởng và ổn định hệ thống theo định hướng của Công ty;
Hỗ trợ Trưởng phòng/Phó phòng các nghiệp vụ phát sinh như đề xuất ký Hợp đồng, thanh lý Hợp đồng,…;
Thu thập thông tin thị trường, sản phẩm mới, đối thủ… kịp thời báo cáo về Công ty để có những giải pháp phù hợp tại mọi thời điểm;
Lập kế hoạch hoạt động của cả kênh được phân công, xét duyệt kế hoạch làm việc của từng nhân viên kinh doanh đối với công tác tháng, công tác tuần;
Theo dõi tất cả các yêu cầu xuất phát từ khách hàng và đảm bảo khách hàng được hỗ trợ trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu;
Thực hiện lập kế hoạch và báo cáo công việc ngày/tuần/tháng định kỳ cho cấp quản lý trực tiếp;

Với Mức Lương 22 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, tốt nghiệp trình độ Cao đẳng trở lên
Có kinh nghiệm từ 2 năm ở vị trí tương đương
Có kỹ năng lập kế hoạch, chiến lược kinh doanh và quản lý;
Nhạy bén với các cơ hội kinh doanh, có kiến thức chuyên sâu về ngành và sản phẩm;
Đọc hiểu và giao tiếp thông thường bằng tiếng Anh (là 1 lợi thế);
Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng, có khả năng dùng SAP là một lợi thế

Tại Công ty TNHH SX TM DV Tân Tường Khang Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập và việc làm ổn định; Hoa hồng theo quy chế; Thưởng lễ, thưởng tết, thưởng tháng 13 ( Tối đa 2 tháng lương)
Được đào tạo về chuyên môn và nghiệp vụ. Có cơ hội thăng tiến ở các vị trí cao hơn, khuyên khích phát triển;
Được trang bị Laptop riêng , sim điện thoại riêng để phục vụ công việc
Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH theo quy định Pháp luật
12 ngày nghỉ phép trong năm và nghỉ lễ theo quy định
Có các chế độ phúc lợi động việc cho bản thân và người thân như chế độ thăm hỏi, hiếu hỉ, ốm đau, sinh nhật,...
Cơm trưa, đồng phục, các chế độ công tác phí theo quy chế
Làm việc trong môi trường trẻ trung, thân thiện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH SX TM DV Tân Tường Khang

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH SX TM DV Tân Tường Khang

Công ty TNHH SX TM DV Tân Tường Khang

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Lô F1&F2, Đường D2&N5, KCN Nam Tân Uyên, Phường Khánh Bình, Thị Xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

