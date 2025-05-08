Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THÁI LÊ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THÁI LÊ
Mức lương
9 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Tân Bình ...và 4 địa điểm khác, Huyện Hóc Môn
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 9 - 20 Triệu
có kinh nghiệm sale ván công nghiệp, vật liệu xây dựng
Không áp chỉ tiêu doanh số
Lương cứng 9-10tr + hoa hồng
