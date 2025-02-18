Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty TNHH Công Nghệ Index làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Công Ty TNHH Công Nghệ Index
Ngày đăng tuyển: 18/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/03/2025
Nhân viên kỹ thuật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Công Ty TNHH Công Nghệ Index

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Cụm công nghiệp Lại Yên –Hoài Đức

- HN

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

MÔ TẢ TRÁCH NHIỆM VÀ CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ
1-Mảng chống tĩnh điện ESD
• Triển khai và phát triển các sản phẩm mới liên quan đến Điện – Điện tử - Tự động hóa .Đặc biệt phát triển các sản phẩm chống tĩnh điện (ESD)
• Khảo sát, tư vấn ,triển khai các dự án kỹ thuật liên quan đến Điện –Điện tử -Tự động hóa – Chống tĩnh điện (ESD)
• Lập kế hoạch phát triển các dự án kỹ thuật
• Quản lý, theo dõi tiến độ các dự án : Lắp đặt – chạy thử - bàn giao –bảo hành
2-Mảng nghiên cứu và phát triển (RD)
• Tìm hiểu nghiên cứu,phát triển các sản phẩm mới
• Đào tạo các sản phẩm mới cho các phòng ban liên quan
• Phối kết hợp cùng phòng Kinh Doanh ,Phòng Mua hàng để mở rộng các sản phẩm mới
• Tập trung nghiên cứu các sản phẩm chiến lược ,các sản phẩm chống tĩnh điện (ESD)

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

TIÊU CHUẨN CÔNG VIỆC
1. Kiến thức chuyên môn

Tại Công Ty TNHH Công Nghệ Index Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Công Nghệ Index

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 17, Tòa nhà Nam Cường, Km 4.4 Tố Hữ, La Khê, Hà Đông, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

