Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty TNHH Công Nghệ Index làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

MÔ TẢ TRÁCH NHIỆM VÀ CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ

1-Mảng chống tĩnh điện ESD

• Triển khai và phát triển các sản phẩm mới liên quan đến Điện – Điện tử - Tự động hóa .Đặc biệt phát triển các sản phẩm chống tĩnh điện (ESD)

• Khảo sát, tư vấn ,triển khai các dự án kỹ thuật liên quan đến Điện –Điện tử -Tự động hóa – Chống tĩnh điện (ESD)

• Lập kế hoạch phát triển các dự án kỹ thuật

• Quản lý, theo dõi tiến độ các dự án : Lắp đặt – chạy thử - bàn giao –bảo hành

2-Mảng nghiên cứu và phát triển (RD)

• Tìm hiểu nghiên cứu,phát triển các sản phẩm mới

• Đào tạo các sản phẩm mới cho các phòng ban liên quan

• Phối kết hợp cùng phòng Kinh Doanh ,Phòng Mua hàng để mở rộng các sản phẩm mới

• Tập trung nghiên cứu các sản phẩm chiến lược ,các sản phẩm chống tĩnh điện (ESD)