Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH FUJIPLA ENGINEERING VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại CÔNG TY TNHH FUJIPLA ENGINEERING VIỆT NAM
Mức lương
8 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Lô B
- 3a, Khu công nghiệp Thăng Long, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Đông Anh, Huyện Đông Anh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 8 - 9 Triệu
Lắp khuôn, cài đặt dữ liệu và chạy máy theo kế hoạch
Đảm bảo máy ép nhựa chạy ổn định trong quá trình sx.
Xử lý sự cố về máy ép nhựa khi máy báo lỗi và lỗi ngoại quan sản phẩm
Công việc khác theo yêu cầu của quản lý
Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
•Nam, dưới 35 tuổi
Nam, dưới 35 tuổi
•Tốt nghiệp trung cấp trở lên, ưu tiên chuyên ngành điện dân dụng
Tốt nghiệp trung cấp trở lên, ưu tiên chuyên ngành điện dân dụng
•Ưu tiên người có kinh nghiệm về máy ép nhựa, biết đọc bản vẽ 2D liên quan đến mạch điện công nghiệp
Ưu tiên người có kinh nghiệm về máy ép nhựa, biết đọc bản vẽ 2D liên quan đến mạch điện công nghiệp
•Sức khỏe tốt, chăm chỉ, trung thực, nhanh nhẹn
Sức khỏe tốt, chăm chỉ, trung thực, nhanh nhẹn
Nam, dưới 35 tuổi
•Tốt nghiệp trung cấp trở lên, ưu tiên chuyên ngành điện dân dụng
Tốt nghiệp trung cấp trở lên, ưu tiên chuyên ngành điện dân dụng
•Ưu tiên người có kinh nghiệm về máy ép nhựa, biết đọc bản vẽ 2D liên quan đến mạch điện công nghiệp
Ưu tiên người có kinh nghiệm về máy ép nhựa, biết đọc bản vẽ 2D liên quan đến mạch điện công nghiệp
•Sức khỏe tốt, chăm chỉ, trung thực, nhanh nhẹn
Sức khỏe tốt, chăm chỉ, trung thực, nhanh nhẹn
Tại CÔNG TY TNHH FUJIPLA ENGINEERING VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
ØLương trích nộp bảo hiểm xã hội: 8,000,000.
Lương trích nộp bảo hiểm xã hội: 8,000,000.
Ø(Trong đó: Lương cơ bản: 7 triệu, trợ cấp trách nhiệm: 1 triệu)
ØTrợ cấp đi lại: 14,000 đồng /ngày (tương đương 336,000 đồng/tháng)
Trợ cấp đi lại: 14,000 đồng /ngày
ØTrợ cấp mắt: 3,000 đồng/ngày (tương đương 72,000 đồng/tháng)
Trợ cấp mắt: 3,000 đồng/ngày
ØTrợ cấp nhà ở: 100,000 đồng/tháng
Trợ cấp nhà ở: 100,000 đồng/tháng
ØTrợ cấp chuyên cần: 200,000 đồng/tháng
Trợ cấp chuyên cần: 200,000 đồng/tháng
ØTrợ cấp điện thoại: 100,000 đồng/tháng
Trợ cấp điện thoại: 100,000 đồng/tháng
ØTrợ cấp mùa hè: 350,000đ/tháng trong 5 tháng (4,5,6,7,8)
Trợ cấp mùa hè: 350,000đ/tháng trong 5 tháng (4,5,6,7,8)
ØTrợ cấp bữa ăn phụ bằng sữa tươi: 10 hộp 180ml/tháng
Trợ cấp bữa ăn phụ bằng sữa tươi: 10 hộp 180ml/tháng
ØTrợ cấp bữa ăn, trị giá 31,000đ/suất
Trợ cấp bữa ăn, trị giá 31,000đ/suất
ØTrợ cấp ca 3
Trợ cấp ca 3
Đóng BHXH sau ký hợp đồng chính thức
Lương trích nộp bảo hiểm xã hội: 8,000,000.
Ø(Trong đó: Lương cơ bản: 7 triệu, trợ cấp trách nhiệm: 1 triệu)
ØTrợ cấp đi lại: 14,000 đồng /ngày (tương đương 336,000 đồng/tháng)
Trợ cấp đi lại: 14,000 đồng /ngày
ØTrợ cấp mắt: 3,000 đồng/ngày (tương đương 72,000 đồng/tháng)
Trợ cấp mắt: 3,000 đồng/ngày
ØTrợ cấp nhà ở: 100,000 đồng/tháng
Trợ cấp nhà ở: 100,000 đồng/tháng
ØTrợ cấp chuyên cần: 200,000 đồng/tháng
Trợ cấp chuyên cần: 200,000 đồng/tháng
ØTrợ cấp điện thoại: 100,000 đồng/tháng
Trợ cấp điện thoại: 100,000 đồng/tháng
ØTrợ cấp mùa hè: 350,000đ/tháng trong 5 tháng (4,5,6,7,8)
Trợ cấp mùa hè: 350,000đ/tháng trong 5 tháng (4,5,6,7,8)
ØTrợ cấp bữa ăn phụ bằng sữa tươi: 10 hộp 180ml/tháng
Trợ cấp bữa ăn phụ bằng sữa tươi: 10 hộp 180ml/tháng
ØTrợ cấp bữa ăn, trị giá 31,000đ/suất
Trợ cấp bữa ăn, trị giá 31,000đ/suất
ØTrợ cấp ca 3
Trợ cấp ca 3
Đóng BHXH sau ký hợp đồng chính thức
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH FUJIPLA ENGINEERING VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI