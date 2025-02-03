Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH FUJIPLA ENGINEERING VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu

Mức lương 8 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lô B - 3a, Khu công nghiệp Thăng Long, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Đông Anh, Huyện Đông Anh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 8 - 9 Triệu

Lắp khuôn, cài đặt dữ liệu và chạy máy theo kế hoạch

Đảm bảo máy ép nhựa chạy ổn định trong quá trình sx.

Xử lý sự cố về máy ép nhựa khi máy báo lỗi và lỗi ngoại quan sản phẩm

Công việc khác theo yêu cầu của quản lý

Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

•Nam, dưới 35 tuổi

•Tốt nghiệp trung cấp trở lên, ưu tiên chuyên ngành điện dân dụng

•Ưu tiên người có kinh nghiệm về máy ép nhựa, biết đọc bản vẽ 2D liên quan đến mạch điện công nghiệp

•Sức khỏe tốt, chăm chỉ, trung thực, nhanh nhẹn

Tại CÔNG TY TNHH FUJIPLA ENGINEERING VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

ØLương trích nộp bảo hiểm xã hội: 8,000,000.

Ø(Trong đó: Lương cơ bản: 7 triệu, trợ cấp trách nhiệm: 1 triệu)

ØTrợ cấp đi lại: 14,000 đồng /ngày (tương đương 336,000 đồng/tháng)

ØTrợ cấp mắt: 3,000 đồng/ngày (tương đương 72,000 đồng/tháng)

ØTrợ cấp nhà ở: 100,000 đồng/tháng

ØTrợ cấp chuyên cần: 200,000 đồng/tháng

ØTrợ cấp điện thoại: 100,000 đồng/tháng

ØTrợ cấp mùa hè: 350,000đ/tháng trong 5 tháng (4,5,6,7,8)

ØTrợ cấp bữa ăn phụ bằng sữa tươi: 10 hộp 180ml/tháng

ØTrợ cấp bữa ăn, trị giá 31,000đ/suất

ØTrợ cấp ca 3

Đóng BHXH sau ký hợp đồng chính thức

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH FUJIPLA ENGINEERING VIỆT NAM

