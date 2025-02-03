Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty Cổ Phần Gume Korea làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lô 3, Cụm Công Nghiệp Yên Nghĩa, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Thực hiện kiểm tra, xác định nguyên nhân lỗi của thiết bị / sản phẩm.

Sửa chữa, thay thế linh kiện theo kế hoạch bảo trì máy, hoặc nhưng trường hợp đột xuất

Đề xuất các phương án, sáng kiến trong công việc giúp tiết kiệm thời gian, chi phí cho Công ty.

Phối hợp với các phòng ban khác trong công ty xử lý kịp thời những lỗi phát sinh của máy móc, nguyên vật liệu

Thực hiện những nhiệm vụ khác do Trưởng / Phó bộ phận giao phó.

Tuân thủ theo quy định của Công ty trong công việc phụ trách.

Hiểu rõ về sản phẩm, nguyên liệu, máy móc trong quá trình sản xuất

Hoàn thành tốt việc sửa chữa trì máy móc , cơ sở hạ tầng

Thường xuyên học tập, nâng cao kiến thức, phát huy năng lực làm việc của bản thân.

Sẳn sàng hỗ trợ các phòng ban khác khi có yêu cầu.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trung cấp trở lên thuộc các chuyên ngành: điện tử, tự động hóa, điện – điện tử

Sử dụng tốt các ứng dụng văn phòng: Word, Excel.

Cẩn thận, có trách nhiệm hoàn thành yêu cầu công việc.

Siêng năng, chịu khó, trung thực.

Tác phong gọn gàng, sạch sẽ. Giao tiếp văn minh.

Tại Công Ty Cổ Phần Gume Korea Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 10-15 triệu Tùy theo năng lực

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định. Các chế độ phúc lợi khác theo quy định của Công ty: Sinh nhật, nghỉ phép năm, du lịch

Môi trường làm việc chuyên nghiệp

Có nhiều khả năng phát triển bản thân, có cơ hội thăng tiến lên những vị trí cao

Cam kết lương thưởng tháng 13

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Gume Korea

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin