Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty CP đầu tư và công nghệ OSB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 6 tòa Detech Tower - Số 8, Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng giải pháp kỹ thuật;

Tham gia triển khai, thi công các dự án tích hợp, viễn thông: lắp đặt, tích hợp, đo kiểm, chạy thử liên quan đến chuyên môn được tuyển dụng...

Nghiên cứu, rà soát các tài liệu thiết kế, yêu cầu bổ sung, chỉnh sửa

Lập kế hoạch triển khai, thi công

Phối hợp kiểm tra hoạt động của thiết bị/ hệ thống trước khi triển khai

Tham gia triển khai hệ thống viễn thông, thông tin liên lạc, CNTT trên đất liền hoặc trên biển

Nghiệm thu và bàn giao hệ thống cho khách hàng, QLDA

Xử lý sự cố, bảo dưỡng hệ thống thiết bị tại phía khách hàng.

Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự chỉ đạo của Trưởng bộ phận và Ban lãnh đạo trung tâm.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Chuyên ngành Điện tử Viễn thông, CNTT;

Tiếng Anh giao tiếp cơ bản.

Ưu tiên các ứng viên đã có kinh nghiệm triển khai dự án viễn thông; có hiểu biết về mạng vệ tinh và kiến thức cơ bản về hệ thống RF, mạng lõi tốt.

Cấu hình mạng truyền dẫn, máy chủ, lập trình;

Khả năng giao tiếp, làm việc nhóm tốt.

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng và internet.

Sử dụng tốt các phần mềm mềm hỗ trợ kỹ thuật viễn thông: Autocad...

Kỹ năng, Quản lý công việc, quản lý thời gian, sắp xếp kế hoạch khoa học.

Yêu cầu khác: Có thể đi công tác trong nước và nước ngoài, tinh thần cầu tiến, khả năng làm việc độc lập chịu được áp lực cao trong công việc.

Tại Công ty CP đầu tư và công nghệ OSB Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cơ bản hấp dẫn

Được nhận thưởng dự án trong các dự án tham gia nếu dự án đáp ứng chất lượng và tiến độ.

Được ký hợp đồng lao động lâu dài

Được tham gia đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của nhà nước, được hưởng chế độ phúc lợi như du lịch, nghỉ phép..

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP đầu tư và công nghệ OSB

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin