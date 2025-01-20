Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THB VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu

Mức lương 8 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 30 Mạc Thái Tổ - Yên Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 8 - 9 Triệu

- Tiếp nhận hàng bảo hành, sửa chữa hoặc gửi sang hãng để xử lý cho khách hàng

- Kiểm tra, sửa chữa bảo hành các sản phẩm: thiết bị đo, dụng cụ điện cầm tay,...do công ty cung cấp.

- Sửa chữa, bảo dưỡng các trang thiết bị, cơ sở vật chất của công ty.

- Lắp đặt, sửa chữa các thiết bị phục vụ công việc cho nhân viên công ty

- Lắp đặt sửa chữa các vấn đề kỹ thuật của công ty ( điện, mạng, camera, nước...)

- Tìm hiểu, nghiên cứu vận hành các sản phẩm mới.

- Làm việc trực tiếp tại công ty.

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý.

Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp cao đẳng, đại học; chuyên ngành liên quan (như: điện, điện tử, cơ điện tử... )

- Yêu cầu kỹ năng, chuyên môn:

- Có kiến thức cơ bản về hệ thống điện, điện tử, an toàn điện.

- Sử dụng tốt các dụng cụ, thiết bị phục vụ cho công việc kiểm tra, sửa chữa, lắp đặt: Đồng hồ vạn năng, máy hàn, máy khoan, ...

- Biết đo, kiểm tra linh kiện, mạch điện-điện tử.

- Sửa chữa và tìm linh kiện thay thế

- Lắp đặt và sửa chữa điện dân dụng (cơ bản)

- Đọc hiểu, tra cứu tài liệu kỹ thuật, có khả năng tự nghiên cứu.

- Có kỹ năng sử dụng phần mềm máy tính.

- Kinh nghiệm: Ưu tiên những người có kinh nghiệm sửa chữa các thiết bị điện-điện tử, dụng cụ điện cầm tay

- Nhanh nhẹn, trung thực, cẩn thận, sáng tạo trong công việc.

- Có tinh thần học hỏi, trách nhiệm & chủ động trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THB VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cứng: từ 8.000.000 đ -> 8.500.000 đ + Thưởng theo thành tích hàng tháng

- Được đào tạo, cầm tay chỉ việc hoặc đào tạo ngoài nếu cần thiết

- Chế độ Nghỉ lễ, tết theo quy định nhà nước và Thưởng vào các ngày Lễ trong năm. Cuối năm Thưởng ít nhất lương tháng 13.

- Được hưởng các chế độ BHXH theo quy định của nhà nước

- Nghỉ mát hàng năm

- Môi trường làm việc năng động trẻ trung

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THB VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.