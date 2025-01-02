Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH May Phương Thảo làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH May Phương Thảo làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Công ty TNHH May Phương Thảo
Ngày đăng tuyển: 02/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 01/02/2025
Công ty TNHH May Phương Thảo

Nhân viên kỹ thuật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Công ty TNHH May Phương Thảo

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

1. Thực hiện kỹ thuật đo đối với các khách hàng may đo (Cá nhân, tập thể)
2. Kiểm soát, đối soát, cân đối số đo đảm bảo tính hợp lý giữa thông số, sản phẩm và khác hàng.
3. Triển khai hướng dẫn kỹ thuật mẫu đầu chuyền theo kế hoạch được phân công.
4. Trực tiếp tham gia hoạt động trả hàng, thu hồi hàng lỗi với nhân viên kinh doanh.
5. Tư vấn kho khách hàng phương pháp mặc sản phẩm đúng tiêu chuẩn.
6. Phối hợp cùng kỹ thuật cắt, may, KCS cải tiến chất lượng sản phẩm, xây dựng bộ thông số sản phẩm.
7. Các công việc khác phát sinh theo yêu cầu của quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Hiểu biết về kỹ thuật may đo (sản phẩm sơ mi, quần âu, vest ...nam nữ).
2. Hiểu biết về phương pháp kiểm tra chất lượng sản phẩm.
2. Có kinh nghiệm làm kỹ thuật may đo, quản lý chất lượng ở các công ty may từ 3 năm trở lên.
3. Hiểu biết về sản phẩm may, và nguyên phụ liệu (vải, phụ liệu may mặc khác)
4. Kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt.
5. Có khả năng đi công tác tỉnh (Hà nội và tỉnh lân cận).
6. Sử dụng tốt tin học văn phòng (Excel cơ bản)
7. Trung thực, cầu tiến, chủ động và chịu được áp lực công việc.

Tại Công ty TNHH May Phương Thảo Thì Được Hưởng Những Gì

1. Thu nhập : từ 10.000.000 đến 15.000.000 VNĐ
2. Tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo yêu cầu luật định.
3. Hưởng đầy đủ các chính sách phúc lợi nộ bộ: sinh nhật, hỉ, hiếu ...
4. Tham gia các hoạt động teambuilding và hoạt động văn hóa doanh nghiệp.
6. Tham gia các khóa đào tạo và phát triển nội bộ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH May Phương Thảo

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH May Phương Thảo

Công ty TNHH May Phương Thảo

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Văn phòng số 31A, Nguyễn Quốc Trị, KĐT Nam Trung Yên, Cầu Giấy, Hà Nội (Gần Big C Thăng Long)

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

