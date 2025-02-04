Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty cổ phần tập đoàn Minh Anh làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 106 Đức Giang, Long Biên, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tính định mức nguyên phụ liệu của mẫu, dựa theo mẫu, dựa theo tài liệu ban đầu.

- Đọc hiểu sơ đồ định mức, tác nghiệp cắt.

- Đọc hiểu tài liệu Tiếng Anh.

- Phân tích công đoạn may, tính định mức chỉ, chun, phụ liệu không đếm được,...

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tiếng anh chuyên ngành (bắt buộc).

Tại Công ty cổ phần tập đoàn Minh Anh Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập cạnh tranh, theo năng lực.

- Phụ cấp ăn trưa 35,000 VND/ ngày

- Thưởng lương tháng 13, thưởng các dịp lễ, tết.

- Được hưởng tất cả chính sách phúc lợi từ Công ty (sinh nhật, ốm đau, hiếu hỉ,....), BHXH, BHYT theo quy định luật hiện hành.

- Du lịch hè hàng năm.

- Môi trường năng động, chuyên nghiệp, hiện đại. Văn hóa làm việc cởi mở và thoải mái. Nhiều cơ hội phát triển và thăng tiến.

+ Địa điểm làm việc: 106 Đức Giang, Long Biên, Hà Nội (có xe đưa đón từ Tây Hồ)

+ Thời gian làm việc: Thứ 2 đến Thứ 6 và 02 thứ 7/tháng, 8:30 AM đến 5:30 PM hằng ngày.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần tập đoàn Minh Anh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin