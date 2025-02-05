Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH KỸ NGHỆ F.O.M VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu

Mức lương 7 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Ngõ 83 Tân Triều mới, Thanh Trì, Hà Nội, Thanh Trì, Huyện Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 7 - 8 Triệu

+ Làm việc trong phòng máy: máy in, máy cán, máy bế, máy xén...

Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

+ Nhiệt tình, có trách nhiệm trong công việc

+ Nhanh nhẹn, làm việc lâu dài

+ Trung thực, lý lịch rõ ràng

Tại CÔNG TY TNHH KỸ NGHỆ F.O.M VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

+ Được làm việc trong môi trường thân thiện, chuyên nghiệp

(nghỉ lễ tết, bảo hiểm)

+ Được xét tăng lương theo định kỳ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KỸ NGHỆ F.O.M VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.