Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH KỸ NGHỆ F.O.M VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại CÔNG TY TNHH KỸ NGHỆ F.O.M VIỆT NAM
Mức lương
7 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Ngõ 83 Tân Triều mới, Thanh Trì, Hà Nội, Thanh Trì, Huyện Thanh Trì
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 7 - 8 Triệu
+ Làm việc trong phòng máy: máy in, máy cán, máy bế, máy xén...
Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
+ Nhiệt tình, có trách nhiệm trong công việc
+ Nhanh nhẹn, làm việc lâu dài
+ Trung thực, lý lịch rõ ràng
Tại CÔNG TY TNHH KỸ NGHỆ F.O.M VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
+ Được làm việc trong môi trường thân thiện, chuyên nghiệp
(nghỉ lễ tết, bảo hiểm)
+ Được xét tăng lương theo định kỳ
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KỸ NGHỆ F.O.M VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
