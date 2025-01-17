Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH KMW Việt Nam làm việc tại Hà Nam thu nhập 10 - 25 Triệu

Mức lương 10 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nam: Lý Nhân ...và 13 địa điểm khác, Huyện Duy Tiên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật

- Sửa chữa, bảo dưỡng máy tự động hóa SMT CHIP MOUNTER

- Sửa chữa, Bảo dưỡng các loại máy tự động khác

- Kiểm tra máy định kỳ theo kế hoạch, nhằm đảm bảo máy hoạt động tốt

- Thử nghiệm hàng mới cùng bộ phận sản xuất

- Theo dõi thao tác của công nhân từng công đoạn sản xuất

- Kiểm tra và phân tích lỗi công đoạn và đưa ra phương án xử lý

- Quản lý tình trạng các thiết bị trên chuyền sản xuất

Yêu Cầu Công Việc

- Yêu cầu bằng cấp bổ sung: tốt nghiệp điện tử, điện tử viễn thông, điện-điện tử, cơ điện tử; tự động hóa

- Không yêu cầu kinh nghiệm

- Ưu tiên ứng viên mới tốt nghiệp ra trường.

- Chăm chỉ chịu khó

Tại Công ty TNHH KMW Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương, thưởng và các chế độ trợ cấp hấp dẫn: được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp ngay từ tháng thử việc

- Thưởng sinh nhật, Tết trung thu, 8/3, 20/10...

- Nhiều cơ hội thăng tiến và thử thách.

- Môi trường làm việc hiện đại, năng động, chuyên nghiệp, sạch sẽ.

- Thủ tục nhận việc nhanh chóng, được ký hợp đồng dài hạn;

- Nhiều hoạt động văn hóa-văn nghệ, thể dục-thể thao, vui chơi-giải trí.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH KMW Việt Nam

