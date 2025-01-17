Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH KMW Việt Nam làm việc tại Hà Nam thu nhập 10 - 25 Triệu

Công ty TNHH KMW Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 17/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/02/2025
Công ty TNHH KMW Việt Nam

Nhân viên kỹ thuật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Công ty TNHH KMW Việt Nam

Mức lương
10 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nam: Lý Nhân ...và 13 địa điểm khác, Huyện Duy Tiên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 10 - 25 Triệu

- Sửa chữa, bảo dưỡng máy tự động hóa SMT CHIP MOUNTER
- Sửa chữa, Bảo dưỡng các loại máy tự động khác
- Kiểm tra máy định kỳ theo kế hoạch, nhằm đảm bảo máy hoạt động tốt
- Thử nghiệm hàng mới cùng bộ phận sản xuất
- Theo dõi thao tác của công nhân từng công đoạn sản xuất
- Kiểm tra và phân tích lỗi công đoạn và đưa ra phương án xử lý
- Quản lý tình trạng các thiết bị trên chuyền sản xuất

Với Mức Lương 10 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Yêu cầu bằng cấp bổ sung: tốt nghiệp điện tử, điện tử viễn thông, điện-điện tử, cơ điện tử; tự động hóa
- Không yêu cầu kinh nghiệm
- Ưu tiên ứng viên mới tốt nghiệp ra trường.
- Chăm chỉ chịu khó

Tại Công ty TNHH KMW Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương, thưởng và các chế độ trợ cấp hấp dẫn: được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp ngay từ tháng thử việc
- Thưởng sinh nhật, Tết trung thu, 8/3, 20/10...
- Nhiều cơ hội thăng tiến và thử thách.
- Môi trường làm việc hiện đại, năng động, chuyên nghiệp, sạch sẽ.
- Thủ tục nhận việc nhanh chóng, được ký hợp đồng dài hạn;
- Nhiều hoạt động văn hóa-văn nghệ, thể dục-thể thao, vui chơi-giải trí.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH KMW Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH KMW Việt Nam

Công ty TNHH KMW Việt Nam

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Lô C, KCN Đồng Văn I, Yên Bắc, Duy Tiên, Hà Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

