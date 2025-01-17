Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH KMW Việt Nam làm việc tại Hà Nam thu nhập 10 - 25 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Công ty TNHH KMW Việt Nam
Mức lương
10 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nam: Lý Nhân ...và 13 địa điểm khác, Huyện Duy Tiên
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 10 - 25 Triệu
- Sửa chữa, bảo dưỡng máy tự động hóa SMT CHIP MOUNTER
- Sửa chữa, Bảo dưỡng các loại máy tự động khác
- Kiểm tra máy định kỳ theo kế hoạch, nhằm đảm bảo máy hoạt động tốt
- Thử nghiệm hàng mới cùng bộ phận sản xuất
- Theo dõi thao tác của công nhân từng công đoạn sản xuất
- Kiểm tra và phân tích lỗi công đoạn và đưa ra phương án xử lý
- Quản lý tình trạng các thiết bị trên chuyền sản xuất
Với Mức Lương 10 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Yêu cầu bằng cấp bổ sung: tốt nghiệp điện tử, điện tử viễn thông, điện-điện tử, cơ điện tử; tự động hóa
- Không yêu cầu kinh nghiệm
- Ưu tiên ứng viên mới tốt nghiệp ra trường.
- Chăm chỉ chịu khó
Tại Công ty TNHH KMW Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương, thưởng và các chế độ trợ cấp hấp dẫn: được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp ngay từ tháng thử việc
- Thưởng sinh nhật, Tết trung thu, 8/3, 20/10...
- Nhiều cơ hội thăng tiến và thử thách.
- Môi trường làm việc hiện đại, năng động, chuyên nghiệp, sạch sẽ.
- Thủ tục nhận việc nhanh chóng, được ký hợp đồng dài hạn;
- Nhiều hoạt động văn hóa-văn nghệ, thể dục-thể thao, vui chơi-giải trí.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH KMW Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
