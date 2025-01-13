Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH FISA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Xã Tam Hiệp, Thanh Trì, Huyện Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận

Tư vấn, hỗ trợ lắp đặt, đấu nối, hiệu chỉnh lập trình phần mềm các tủ trung tâm của các hệ báo cháy thường, hệ báo cháy địa chỉ và các thiết bị liên quan trong hệ thống phòng cháy chữa cháy. Sẽ được đào tạo nếu chưa có kinh nghiệm.

Hướng dẫn, chuyển giao công nghệ cho khách hàng.

Chịu trách nhiệm hỗ trợ, tư vấn kỹ thuật từ xa cho khách hàng trong quá trình sử dụng, lắp đặt hệ thống.

Đánh giá, bảo hành, sửa chữa các thiết bị lỗi hỏng.

Quản lý và vận hành hệ thống thiết bị điện văn phòng, mạng internet, camera của công ty và chi nhánh

Phối hợp với các phòng ban khác

Thực hiện các công việc theo sự chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành kỹ thuật Điện, điện tử, PCCC, công nghệ thông tin.

Có kinh nghiệm trong lĩnh vực lập trình cấu hình và hoàn thiện hệ thống báo cháy, có kinh nghiệm làm việc với các hệ thống Hochiki, GST, chungmei....

Có kiến thức hoặc kinh nghiệm sử dụng các hệ thống Camera, điện nhẹ, điện thông minh smart home, kiến thức về hệ thống máy tính, mạng máy tính..

Sử dụng thành thạo máy vi tính. Sử dụng tốt các phần mềm office, Auto Cad,...

Siêng năng, nhiệt tình, trung thực, ham học hỏi, chí tiến thủ cao;

Có sức khỏe tốt, có thể đi công tác các tỉnh khu vực miền Bắc trong 1-2 ngày thường xuyên.

Tại Công ty TNHH FISA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 8 – 12 triệu/tháng (Có thể thỏa thuận mức lương mong muốn khi phỏng vấn)

Được đào tạo thêm để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn

Xem xét tăng lương hàng năm

Lương tháng 13, thưởng các ngày lễ, Tết...

Chế độ nghỉ mát hàng quý, hàng năm theo kết quả kinh doanh của Công ty

Được hưởng đầy đủ các chế độ dành cho người lao động theo các quy định của Luật Lao Động hiện hành (BHXH, BHYT, BHTN,...)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH FISA VIỆT NAM

