Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH FISA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
- Hà Nội: Xã Tam Hiệp, Thanh Trì, Huyện Thanh Trì
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận
Tư vấn, hỗ trợ lắp đặt, đấu nối, hiệu chỉnh lập trình phần mềm các tủ trung tâm của các hệ báo cháy thường, hệ báo cháy địa chỉ và các thiết bị liên quan trong hệ thống phòng cháy chữa cháy. Sẽ được đào tạo nếu chưa có kinh nghiệm.
Hướng dẫn, chuyển giao công nghệ cho khách hàng.
Chịu trách nhiệm hỗ trợ, tư vấn kỹ thuật từ xa cho khách hàng trong quá trình sử dụng, lắp đặt hệ thống.
Đánh giá, bảo hành, sửa chữa các thiết bị lỗi hỏng.
Quản lý và vận hành hệ thống thiết bị điện văn phòng, mạng internet, camera của công ty và chi nhánh
Phối hợp với các phòng ban khác
Thực hiện các công việc theo sự chỉ đạo của cấp trên.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm trong lĩnh vực lập trình cấu hình và hoàn thiện hệ thống báo cháy, có kinh nghiệm làm việc với các hệ thống Hochiki, GST, chungmei....
Có kiến thức hoặc kinh nghiệm sử dụng các hệ thống Camera, điện nhẹ, điện thông minh smart home, kiến thức về hệ thống máy tính, mạng máy tính..
Sử dụng thành thạo máy vi tính. Sử dụng tốt các phần mềm office, Auto Cad,...
Siêng năng, nhiệt tình, trung thực, ham học hỏi, chí tiến thủ cao;
Có sức khỏe tốt, có thể đi công tác các tỉnh khu vực miền Bắc trong 1-2 ngày thường xuyên.
Tại Công ty TNHH FISA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Được đào tạo thêm để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn
Xem xét tăng lương hàng năm
Lương tháng 13, thưởng các ngày lễ, Tết...
Chế độ nghỉ mát hàng quý, hàng năm theo kết quả kinh doanh của Công ty
Được hưởng đầy đủ các chế độ dành cho người lao động theo các quy định của Luật Lao Động hiện hành (BHXH, BHYT, BHTN,...)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI