Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty TNHH Sản Xuất và Xuất Nhập Khẩu ADMart làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu

Mức lương 10 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 58 Đường Thanh Quả, Xã Bình Minh, Thanh Oai, Huyện Thanh Oai

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

Nhận file thiết kế và lên bản vẽ, hồ sơ bóc tách đồ nội thất.

Bóc tách bản vẽ thiết kế thành các chi tiết sản xuất.

Sử dụng phần mềm Sketch và AutoCAD để bóc tách bản vẽ, tạo ra các bản vẽ kỹ thuật chi tiết cho từng bộ phận của sản phẩm.

Lập danh sách vật liệu, phụ kiện cần mua cho từng đơn hàng.

Hỗ trợ kỹ thuật cho các bộ phận sản xuất, lắp ráp.

Tham gia vào việc kiểm tra chất lượng sản phẩm, đảm bảo sản phẩm đạt tiêu chuẩn.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành thiết kế, nội thất, kiến trúc.

Hiểu về chi tiết cấu tạo đồ nội thất, các chi tiết thi công & vật liệu để đảm bảo bản vẽ có mức độ thực tế cao.

Nắm vững kiến thức về kỹ thuật bóc tách bản vẽ, kỹ thuật sản xuất nội thất đồ gỗ.

Sử dụng thành thạo phần mềm Sketch và AutoCAD.

Có khả năng đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật.

Có khả năng tính toán, phân tích, xử lý thông tin.

Cẩn thận, tỉ mỉ, có tinh thần trách nhiệm cao.

Tại Công Ty TNHH Sản Xuất và Xuất Nhập Khẩu ADMart Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo chuyên nghiệp về kỹ thuật bóc tách sản xuất nội thất đồ gỗ.

Lương : 10.000.000-13.000.000 + PC ăn trưa.

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo.

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động.

Được tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch, nghỉ mát.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Sản Xuất và Xuất Nhập Khẩu ADMart

