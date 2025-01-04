Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty TNHH Sản Xuất và Xuất Nhập Khẩu ADMart làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Công Ty TNHH Sản Xuất và Xuất Nhập Khẩu ADMart
- Hà Nội: Số 58 Đường Thanh Quả, Xã Bình Minh, Thanh Oai, Huyện Thanh Oai
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 10 - 13 Triệu
Nhận file thiết kế và lên bản vẽ, hồ sơ bóc tách đồ nội thất.
Bóc tách bản vẽ thiết kế thành các chi tiết sản xuất.
Sử dụng phần mềm Sketch và AutoCAD để bóc tách bản vẽ, tạo ra các bản vẽ kỹ thuật chi tiết cho từng bộ phận của sản phẩm.
Lập danh sách vật liệu, phụ kiện cần mua cho từng đơn hàng.
Hỗ trợ kỹ thuật cho các bộ phận sản xuất, lắp ráp.
Tham gia vào việc kiểm tra chất lượng sản phẩm, đảm bảo sản phẩm đạt tiêu chuẩn.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Hiểu về chi tiết cấu tạo đồ nội thất, các chi tiết thi công & vật liệu để đảm bảo bản vẽ có mức độ thực tế cao.
Nắm vững kiến thức về kỹ thuật bóc tách bản vẽ, kỹ thuật sản xuất nội thất đồ gỗ.
Sử dụng thành thạo phần mềm Sketch và AutoCAD.
Có khả năng đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật.
Có khả năng tính toán, phân tích, xử lý thông tin.
Cẩn thận, tỉ mỉ, có tinh thần trách nhiệm cao.
Tại Công Ty TNHH Sản Xuất và Xuất Nhập Khẩu ADMart Thì Được Hưởng Những Gì
Lương : 10.000.000-13.000.000 + PC ăn trưa.
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo.
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động.
Được tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch, nghỉ mát.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Sản Xuất và Xuất Nhập Khẩu ADMart
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI