Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty Cổ phần Visaho làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ phần Visaho
Ngày đăng tuyển: 16/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/02/2025
Công ty Cổ phần Visaho

Nhân viên kỹ thuật

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Công ty Cổ phần Visaho

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân ...và 1 địa điểm khác, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận

Vận hành hệ thống thiết bị kỹ thuật trong tòa nhà: hệ thống điều hòa, thang máy, điện, nước, pccc...
Thực hiện công tác vận hành thiết bị đúng quy trình kỹ thuật
Sửa chữa, xử lý các sự cố kỹ thuật trong tòa nhà
Kiểm tra định kỳ các hệ thống, thiết bị trong tòa nhà
Trực ca, sẵn sàng xử lý mọi sự cố khi cần
Thi công các công việc lắp đặt mới hoặc di dời, cải tạo hệ thống, thiết bị trong tòa nhà khi cần
Thực hiện các công việc cấp trên giao phó

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành điện, cấp thoát nước, điện lạnh, cơ điện, tự động hóa hoặc các chuyên ngành khác liên quan.
Sức khỏe tốt, trung thực, nhanh nhẹn, nhiệt tình trong công việc
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm ở vị trí kỹ thuật tòa nhà (chấp nhận sinh viên mới ra trường chưa có kinh nghiệm, sinh viên đang xét tốt nghiệp chờ bằng dưới 2 tháng)

Tại Công ty Cổ phần Visaho Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập tốt, ổn định
Đánh giá năng lực xét tăng lương 2 lần/năm
Happy Tet Bonus: Thưởng lương tháng lương 13
Bảo hiểm tai nạn 24/7, Bảo hiểm sức khỏe cho nhân viên.
Thưởng đặc biệt theo kết quả lợi nhuận của công ty
Công ty đóng đầy đủ các chế độ BHXH theo quy định của Luật Lao động
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp chuẩn Nhật Bản và có nhiều cơ hội đào tạo, thăng tiến trong công việc
Khám sức khỏe hàng năm theo tiêu chuẩn Nhật Bản
Du lịch công ty, các hoạt động team building, tiệc cuối năm ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Visaho

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Visaho

Công ty Cổ phần Visaho

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 12A, Tòa nhà Viglacera, Số 1 Đại Lộ Thăng Long, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

