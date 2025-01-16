Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty Cổ phần Visaho làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân ...và 1 địa điểm khác, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận

Vận hành hệ thống thiết bị kỹ thuật trong tòa nhà: hệ thống điều hòa, thang máy, điện, nước, pccc...

Thực hiện công tác vận hành thiết bị đúng quy trình kỹ thuật

Sửa chữa, xử lý các sự cố kỹ thuật trong tòa nhà

Kiểm tra định kỳ các hệ thống, thiết bị trong tòa nhà

Trực ca, sẵn sàng xử lý mọi sự cố khi cần

Thi công các công việc lắp đặt mới hoặc di dời, cải tạo hệ thống, thiết bị trong tòa nhà khi cần

Thực hiện các công việc cấp trên giao phó

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành điện, cấp thoát nước, điện lạnh, cơ điện, tự động hóa hoặc các chuyên ngành khác liên quan.

Sức khỏe tốt, trung thực, nhanh nhẹn, nhiệt tình trong công việc

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm ở vị trí kỹ thuật tòa nhà (chấp nhận sinh viên mới ra trường chưa có kinh nghiệm, sinh viên đang xét tốt nghiệp chờ bằng dưới 2 tháng)

Tại Công ty Cổ phần Visaho Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập tốt, ổn định

Đánh giá năng lực xét tăng lương 2 lần/năm

Happy Tet Bonus: Thưởng lương tháng lương 13

Bảo hiểm tai nạn 24/7, Bảo hiểm sức khỏe cho nhân viên.

Thưởng đặc biệt theo kết quả lợi nhuận của công ty

Công ty đóng đầy đủ các chế độ BHXH theo quy định của Luật Lao động

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp chuẩn Nhật Bản và có nhiều cơ hội đào tạo, thăng tiến trong công việc

Khám sức khỏe hàng năm theo tiêu chuẩn Nhật Bản

Du lịch công ty, các hoạt động team building, tiệc cuối năm ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Visaho

