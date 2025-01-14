Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty cổ phần Vũ Trụ Xanh làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Licogi 13, 164 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Thực hiện lắp đặt và bảo hành, bảo trì các sản phẩm khóa điện tử PHGLock

Hướng dẫn sử dụng và bàn giao cho khách hàng

Thực hiện các công việc khác về kỹ thuật theo yêu cầu của công ty.

Tổng hợp, báo cáo sự cố cho bộ phận kỹ thuật

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Phỏng vấn và nhận việc sau tết nguyên đán

- Trung cấp ngành có liên quan trở lên (tin học, điện tử, cơ khí, tự động hóa, ...)

(tin học, điện tử, cơ khí, tự động hóa, ...)

- Sử dụng các thiết bị cầm tay: Máy khoan, máy cắt, máy hàn,..

Sử dụng các thiết bị cầm tay: Máy khoan, máy cắt, máy hàn,..

- Khả năng làm việc độc lập

- Vi tính cơ bản (Excel, Word, Internet...)

- Kỹ năng giao tiếp

- Di chuyển bằng xe máy, có thể đi công tác tỉnh.

Tại Công ty cổ phần Vũ Trụ Xanh Thì Được Hưởng Những Gì

-Lương cơ bản: 8.000.000-10.000.000/1 tháng (+HH/SP)

- Môi trường làm việc năng động, sáng tạo

- Được tham gia BHXH, BHYT theo quy định

- Được tham gia du lịch hàng năm

- 1 năm có 12 ngày phép.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Vũ Trụ Xanh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin