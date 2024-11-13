Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Công ty TNHH Mascot Việt Nam làm việc tại Hải Dương thu nhập 20 - 35 Triệu

Công ty TNHH Mascot Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 11/12/2024
Công ty TNHH Mascot Việt Nam

Graphic Design/Illustration/Animation

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Graphic Design/Illustration/Animation Tại Công ty TNHH Mascot Việt Nam

Mức lương
20 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Dương: Lô CN 3.1

- KCN Tân Trường, Cẩm Giàng, Hải Dương, Cẩm Giàng

Mô Tả Công Việc Graphic Design/Illustration/Animation Với Mức Lương 20 - 35 Triệu

- Tạo bản vẽ của các mẫu phát triển mới
- Điều chỉnh phác thảo cho mẫu
- Làm bản vẽ và theo dõi phát triển phương pháp in, dập chìm, dập nổi và các phụ kiện mới
- Phác thảo các tính năng và mô phỏng
- Làm bản phác thảo cho bảng giá
- Thực hiện các nhiệm vụ được giao từ Mascot Đan Mạch
(Chi tiết trao đổi khi phỏng vấn)

Với Mức Lương 20 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học, cao đẳng ngành liên quan, có kinh nghiệm trong ngành may
- Sử dụng thành thạo phần mềm Illustrator
- Có kinh nghiệm trong việc phát triển in lụa
- Tiếng Anh, tin học văn phòng tốt

Tại Công ty TNHH Mascot Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm viêc chuyên nghiệp, hiện đại
- Làm việc trong giờ hành chính
- Thu nhập ổn định, đóng bảo hiểm bắt buộc theo luật định
- Ăn trưa miễn phí tại công ty
- Được khám sức khỏe định kỳ hằng năm
- Được nghỉ 14 ngày phép/năm hưởng nguyên lương
- Được xét tăng lương hàng năm
- Được tham quan du lịch, tặng quà nhân dịp lễ, tết
- Những phúc lợi khác theo quy định của công ty
- Công ty có xe đưa đón nhân viên từ T.P Hải Dương đi làm hàng ngày

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Mascot Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Mascot Việt Nam

Công ty TNHH Mascot Việt Nam

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Khu công nghiệp Tân Trường, Cẩm Giàng, Hải Dương

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

