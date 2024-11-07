Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Công ty Cổ phần Thời Trang Yody Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: YODY An Định, P Việt Hòa, TP Hải Dương, TP Hải Dương

Mô Tả Công Việc Graphic Design/Illustration/Animation

- Thiết kế, quản lý các ấn phẩm quảng cáo phục vụ công việc marketing và truyền thông trên các kênh online (Facebook, website, sàn TMĐT..)

- Phối hợp với các bộ phận liên quan thực hiện các chiến dịch truyền thông trong năm

- Theo dõi, chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng công việc

Yêu Cầu Công Việc

- Từ 1 năm kinh nghiệm vị trí tương đương, ưu tiên ứng viên làm tại các công ty liên quan đến sản phẩm thời trang

- Sử dụng thành thạo các phần mềm: AI, Photoshop, Indesign,...

- Có kiến thức về thời trang: mix match, trend, xu hướng

- Tốt nghiệp từ Cao Đẳng trở lên chuyên ngành Thiết kế đồ họa, Mỹ thuật hoặc các lĩnh vực liên quan.

- Sáng tạo, thông minh và chủ động trong công việc, có tinh thần học hỏi và cầu tiến

- Ưu tiên ứng viên có khả năng sử dụng tiếng Anh

Quyền Lợi Được Hưởng

- Một môi trường làm việc năng động, cởi mở và tôn trọng sự khác biệt, thúc đẩy văn hoá học tập

- Sự tin tưởng và trao quyền để bạn có thể tiếp xúc và giải quyết những thách thức thực tế đến từ thị trường

- Lộ trình phát triển sự nghiệp nhanh chóng với một mức lương cạnh tranh

- Thưởng cuối năm dựa theo kết quả kinh doanh

- Chính sách đặc biệt từ YODY (quà tết, ưu đãi mua hàng nội bộ...)

- Tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN

- Làm việc cùng những đồng nghiệp tài năng và tâm huyết.

Cách Thức Ứng Tuyển

