Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Công Nghiệp Hakuta làm việc tại Hà Nội thu nhập 480 - 800 USD

Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Công Nghiệp Hakuta
Ngày đăng tuyển: 18/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/03/2025
Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Công Nghiệp Hakuta

Nhân viên kỹ thuật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Công Nghiệp Hakuta

Mức lương
480 - 800 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: OV11.4 khu đô thị Vigacera Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 480 - 800 USD

- Lắp đặt, đấu nối phần Điện, Điều khiển các thiết bị công ty kinh doanh
- Hỗ trợ Bộ phận cơ khí lắp đặt phần cơ
- Tiếp nhận, nghiên cứu tài liệu máy móc từ hãng sản xuất
- Hướng dẫn sử dụng, chuyển giao công nghệ cho khách hàng
- Sửa chữa, bảo hành phần Điện – Điều khiển của máy móc, thiết bị
- Tư vấn sửa chữa thiết bị cho khách hàng
- Các công việc khác do Trưởng bộ phận phân công
- Làm việc trực tiếp cùng bộ phận Điện – Điều khiển, phối hợp với Bộ phận Cơ Khí
- Lắp đặt, làm việc trực tiếp hoặc gián tiếp cùng chuyên gia của Hãng lúc cần.
- Các nội dung khác được trao đổi trực tiếp lúc phỏng vấn

Với Mức Lương 480 - 800 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

* Yêu cầu:
- Tốt nghiệp Cao đẳng hệ chính quy trở lên chuyên ngành Điện – Điều Khiển – Tự Động Hóa.
- Kinh nghiệm 2 năm trở lên
- Tiếng Anh: đọc hiểu tài liệu chuyên ngành (Bắt buộc)
- Có kinh nghiệm làm việc liên quan đến Điện công nghiệp, Tự động hóa, PLC, HMI, Biến tần, Hệ thống CNC SERVO (Bắt buộc)

Tại Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Công Nghiệp Hakuta Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Công Nghiệp Hakuta

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Công Nghiệp Hakuta

Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Công Nghiệp Hakuta

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 98 phố Thái Thịnh, Phường Ngã Tư Sở, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

