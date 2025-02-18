Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Công Nghiệp Hakuta làm việc tại Hà Nội thu nhập 480 - 800 USD

- Lắp đặt, đấu nối phần Điện, Điều khiển các thiết bị công ty kinh doanh

- Hỗ trợ Bộ phận cơ khí lắp đặt phần cơ

- Tiếp nhận, nghiên cứu tài liệu máy móc từ hãng sản xuất

- Hướng dẫn sử dụng, chuyển giao công nghệ cho khách hàng

- Sửa chữa, bảo hành phần Điện – Điều khiển của máy móc, thiết bị

- Tư vấn sửa chữa thiết bị cho khách hàng

- Các công việc khác do Trưởng bộ phận phân công

- Làm việc trực tiếp cùng bộ phận Điện – Điều khiển, phối hợp với Bộ phận Cơ Khí

- Lắp đặt, làm việc trực tiếp hoặc gián tiếp cùng chuyên gia của Hãng lúc cần.

- Các nội dung khác được trao đổi trực tiếp lúc phỏng vấn