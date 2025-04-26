Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Johnson Health Tech VN làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 47 nguyễn tuân, phường thanh xuân trung, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Lắp ráp máy: Áp tải hàng giao hàng đến cho khách; lắp ráp các thiết bị thể dục thể thao (máy chạy bộ, máy thể hình...); hướng dẫn khách hàng cách sử dụng và vận hành thiết bị.

Hậu mãi: sửa chữa bảo trì các thiết bị tập thể dục thể thao trong thời gian bảo hành hoặc theo yêu cầu của khách hàng.

Hỗ trợ bộ phận kinh doanh mở cửa hàng: giao hàng và ráp máy tại cửa hàng

Vận chuyển và lắp ráp máy đến các event mà công ty tổ chức sự kiện

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tuổi từ 25-30, trình độ trung cấp trở lên các ngành cơ khí, sữa chữa và chế tạo máy móc

Có kinh nghiệm sữa chữa bảo trì, lắp ráp máy móc, ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm về các thiết bị tập thể dục thể thao.

Có thể lực tốt, ham học hỏi

Có thể tăng ca và đi công tác ngoại tỉnh.

Ưu tiên có kinh nghiệm công việc liên quan

Tại Công ty TNHH Johnson Health Tech VN Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: từ 7,000,000 VNĐ đến 10,000,000 tùy theo kinh nghiệm và năng lực

Thời gian làm việc: giờ hành chính từ thứ Hai đến thứ Sáu

Được nghỉ vào Thứ 7 và Chủ Nhật. Nghỉ Lễ tết theo quy định luật lao động.

Hưởng Bảo hiểm theo luật lao động và bảo hiểm khác (tuỳ yêu cầu của dự án)

Thưởng cuối năm

Tập gym miễn phí với thiết bị cao cấp.

Môi trường làm việc thân thiện, nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển

Được mua sản phẩm công ty với giá rất ưu đãi sau khi ký hợp đồng lao động chính thức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Johnson Health Tech VN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin