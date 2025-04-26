Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Johnson Health Tech VN làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Công ty TNHH Johnson Health Tech VN
Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 47 nguyễn tuân, phường thanh xuân trung, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 7 - 10 Triệu
Lắp ráp máy: Áp tải hàng giao hàng đến cho khách; lắp ráp các thiết bị thể dục thể thao (máy chạy bộ, máy thể hình...); hướng dẫn khách hàng cách sử dụng và vận hành thiết bị.
Hậu mãi: sửa chữa bảo trì các thiết bị tập thể dục thể thao trong thời gian bảo hành hoặc theo yêu cầu của khách hàng.
Hỗ trợ bộ phận kinh doanh mở cửa hàng: giao hàng và ráp máy tại cửa hàng
Vận chuyển và lắp ráp máy đến các event mà công ty tổ chức sự kiện
Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tuổi từ 25-30, trình độ trung cấp trở lên các ngành cơ khí, sữa chữa và chế tạo máy móc
Có kinh nghiệm sữa chữa bảo trì, lắp ráp máy móc, ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm về các thiết bị tập thể dục thể thao.
Có thể lực tốt, ham học hỏi
Có thể tăng ca và đi công tác ngoại tỉnh.
Ưu tiên có kinh nghiệm công việc liên quan
Tại Công ty TNHH Johnson Health Tech VN Thì Được Hưởng Những Gì
Lương: từ 7,000,000 VNĐ đến 10,000,000 tùy theo kinh nghiệm và năng lực
Thời gian làm việc: giờ hành chính từ thứ Hai đến thứ Sáu
Được nghỉ vào Thứ 7 và Chủ Nhật. Nghỉ Lễ tết theo quy định luật lao động.
Hưởng Bảo hiểm theo luật lao động và bảo hiểm khác (tuỳ yêu cầu của dự án)
Thưởng cuối năm
Tập gym miễn phí với thiết bị cao cấp.
Môi trường làm việc thân thiện, nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển
Được mua sản phẩm công ty với giá rất ưu đãi sau khi ký hợp đồng lao động chính thức.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Johnson Health Tech VN
