Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Quốc Tế FUJI LUXURY GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 18 Triệu

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Quốc Tế FUJI LUXURY GROUP
Ngày đăng tuyển: 29/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/05/2025
Nhân viên kỹ thuật

Mức lương
13 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Trung tâm Bảo hành FUJILUX thôn Xâm Thị, xã Hồng Vân, huyện Thường Tín, Thường Tín, Huyện Thường Tín

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 13 - 18 Triệu

Sửa chữa các linh kiện: bo mạch, piston, motor...
Thực hiện kiểm tra, sửa chữa sản phẩm cho khách hàng, theo đúng quy trình và thời gian quy định.
Thực hiện công việc bảo hành, bảo dưỡng các sản phẩm, thiết bị tại Công ty/nhà khách hàng (ghế massage, máy chạy bộ, xe đạp thể dục, robot hút bụi...)
Sửa chữa làm mới hàng hóa ở kho công ty.
Tư vấn và giải đáp cho khách hàng về cách sửa chữa, khắc phục các lỗi đơn giản trong quá trình sử dụng sản phẩm và hướng dẫn sử dụng sản phẩm cho khách.
Thực hiện công việc phát sinh khác theo yêu cầu cấp trên

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 132 Nguyễn Lương Bằng, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội

