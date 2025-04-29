Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Quốc Tế FUJI LUXURY GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 18 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Quốc Tế FUJI LUXURY GROUP
- Hà Nội: Trung tâm Bảo hành FUJILUX thôn Xâm Thị, xã Hồng Vân, huyện Thường Tín, Thường Tín, Huyện Thường Tín
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 13 - 18 Triệu
Sửa chữa các linh kiện: bo mạch, piston, motor...
Thực hiện kiểm tra, sửa chữa sản phẩm cho khách hàng, theo đúng quy trình và thời gian quy định.
Thực hiện công việc bảo hành, bảo dưỡng các sản phẩm, thiết bị tại Công ty/nhà khách hàng (ghế massage, máy chạy bộ, xe đạp thể dục, robot hút bụi...)
Sửa chữa làm mới hàng hóa ở kho công ty.
Tư vấn và giải đáp cho khách hàng về cách sửa chữa, khắc phục các lỗi đơn giản trong quá trình sử dụng sản phẩm và hướng dẫn sử dụng sản phẩm cho khách.
Thực hiện công việc phát sinh khác theo yêu cầu cấp trên
Với Mức Lương 13 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Quốc Tế FUJI LUXURY GROUP Thì Được Hưởng Những Gì
