Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sunshine làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sunshine
Ngày đăng tuyển: 25/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 25/05/2025
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sunshine

Nhân viên kỹ thuật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sunshine

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận

Mô tả công việc:
• Lắp đặt và vận hành thiết bị: Chuẩn bị, lắp đặt và vận hành các thiết bị kỹ thuật (máy quay, ánh sáng, âm thanh như camera, đèn LED, micro, mixer, v.v.) theo yêu cầu của chương trình quay phim, livestream hoặc sự kiện.
• Điều chỉnh âm thanh: Giám sát và chỉnh sửa âm thanh trực tiếp, đảm bảo âm thanh rõ ràng, cân bằng, loại bỏ tiếng ồn và đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng của chương trình.
• Thiết kế và điều chỉnh ánh sáng: Lên kế hoạch, vận hành và điều chỉnh hệ thống ánh sáng (cường độ, màu sắc, góc chiếu) để tạo không gian phù hợp với kịch bản và nâng cao thẩm mỹ hình ảnh.
• Bảo quản và bảo trì thiết bị: Kiểm tra, bảo trì và lưu trữ đúng cách các thiết bị kỹ thuật (máy quay, đèn, micro, v.v.) trước và sau mỗi chương trình để đảm bảo tình trạng hoạt động ổn định.
• Xử lý sự cố kỹ thuật: Nhanh chóng khắc phục các vấn đề kỹ thuật liên quan đến máy móc, âm thanh hoặc ánh sáng trong quá trình sản xuất hoặc livestream.
• Phối hợp đa nhiệm: Làm việc chặt chẽ với các bộ phận đạo diễn, quay phim, kỹ thuật livestream và nội dung để đồng bộ kỹ thuật, âm thanh, ánh sáng và hình ảnh.
• Đề xuất sáng tạo: Đưa ra ý tưởng cải tiến về kỹ thuật, âm thanh và ánh sáng để nâng cao chất lượng hình ảnh và trải nghiệm khán giả.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sunshine Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sunshine

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sunshine

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sunshine

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

