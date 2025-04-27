Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN RAMA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 30 cụm Công nghiệp Trường An, xã An Khánh, Hoài Đức, Huyện Hoài Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật

Khảo sát mặt bằng thi công, lên sơ đồ, bản vẽ mặt bằng, ý tưởng triển khai

Giám sát tiến độ, tính toán khối lượng, kiểm soát chất lượng của các hạng mục đảm bảo đúng thiết kế và đúng hồ sơ.

Tham gia thiết kế, xây dựng giải pháp công nghệ xử lý và tích hợp. Tương tác với các phòng ban về đơn hàng để thiết kế các bản vẽ theo yêu cầu từ các phòng ban và khách hàng

Lắp đặt, sửa chữa máy móc

Tư vấn kỹ thuật, hỗ trợ bộ phận kinh doanh bán hàng.

Các công việc khác theo sự điều phối của Quản lý cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên chuyên ngành Cơ điện, Tự động hóa...

Có kinh nghiệm từ 2 năm trở lên, có kinh nghiệm thi công, giám sát tại công trình.

Biết thiết kế bản vẽ, có kỹ năng sử dụng các phần mềm Autocad/Solidwork….

Kỹ năng trong kỹ thuật điện, điện tử, điện dân dụng, biết sử dụng các công cụ kỹ thuật điện nước dân dụng cơ bản.

Biết lái xe ô tô từ B1 trở lên (yêu cầu bắt buộc).

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN RAMA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 10-15tr/tháng + Phụ cấp + thưởng + % doanh số khi bán được hàng

Chế độ đầy đủ, phúc lợi hấp dẫn: Đóng BHXH, nghỉ phép, thưởng các dịp Lễ Tết, phụ cấp thâm niên, du lịch, du xuân…và các chế độ khác theo quy định của Công ty.

Quy trình đào tạo chuyên nghiệp:

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, có nhiều tiềm năng phát triển bản thân.(Công ty luôn chú trọng việc đầu tư các phần mềm công việc để làm việc)

Được trang bị công cụ làm việc, đồng phục công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN RAMA VIỆT NAM

