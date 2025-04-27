Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty Cổ phần Thiết bị Kỹ thuật Labvietchem làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Công ty Cổ phần Thiết bị Kỹ thuật Labvietchem
- Hà Nội: Số 9/51, Lãng Yên, Hai Bà Trưng, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
Nghiên cứu nhu cầu thị trường & định hướng sản phẩm
Nghiên cứu công thức & thử nghiệm trong phòng lab
Thử nghiệm & đánh giá hiệu quả
Chuyển giao quy trình & hỗ trợ sản xuất
Hỗ trợ tiếp thị & cải tiến sản phẩm
Hỗ trợ bán hàng để có thông tin, báo cáo để phối hợp: Tình hình sản xuất của khách hàng; tiến độ sử dụng hóa chất liên quan;
Nắm bắt thông tin chuyên sâu về hàng hóa (Dịch tài liệu, thông số,..) hỗ trợ giới thiệu sản phẩm để PR.
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Các chuyên điện, điện tử, kỹ thuật sửa chữa hoặc các chuyên ngành có liên quan.
Có hiểu biết về hóa học, sinh học
Ưu tiên có kiến thức hoặc am hiểu về thiết bị hoặc hóa chất
Thành thạo tin văn phòng, tiếng Anh tốt
Kinh nghiệm 3 – 5 năm tại vị trí tương đương.
Tại Công ty Cổ phần Thiết bị Kỹ thuật Labvietchem Thì Được Hưởng Những Gì
BHXH, BHYT, BHTN;
Hỗ trợ ăn ca đầy đủ; cung cấp máy tính làm việc
Được đào tạo các kiến thức chuyên môn cần thiết, được tham gia tham vấn các vấn đề liên quan.
Chế độ nâng lương: định kỳ hàng năm
Chế độ phúc lợi: Thăm hỏi ốm đau, sinh nhật, hiếu, hỷ; Du lịch nghỉ mát …
Thưởng các dịp Lễ, Tết; Lương tháng 13; Thưởng gián tiếp (theo hiệu quả kinh doanh), Quà 08/3, 01/6, Trung thu, Tết …
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm
Có cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp trong môi trường làm việc chuyên nghiệp.
Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Thiết bị Kỹ thuật Labvietchem
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
