Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty Cổ phần Thiết bị Kỹ thuật Labvietchem làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 9/51, Lãng Yên, Hai Bà Trưng, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Nghiên cứu nhu cầu thị trường & định hướng sản phẩm

Nghiên cứu công thức & thử nghiệm trong phòng lab

Thử nghiệm & đánh giá hiệu quả

Chuyển giao quy trình & hỗ trợ sản xuất

Hỗ trợ tiếp thị & cải tiến sản phẩm

Hỗ trợ bán hàng để có thông tin, báo cáo để phối hợp: Tình hình sản xuất của khách hàng; tiến độ sử dụng hóa chất liên quan;

Nắm bắt thông tin chuyên sâu về hàng hóa (Dịch tài liệu, thông số,..) hỗ trợ giới thiệu sản phẩm để PR.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu tốt nghiệp từ Đai học trở lên;

Các chuyên điện, điện tử, kỹ thuật sửa chữa hoặc các chuyên ngành có liên quan.

Có hiểu biết về hóa học, sinh học

Ưu tiên có kiến thức hoặc am hiểu về thiết bị hoặc hóa chất

Thành thạo tin văn phòng, tiếng Anh tốt

Kinh nghiệm 3 – 5 năm tại vị trí tương đương.

Tại Công ty Cổ phần Thiết bị Kỹ thuật Labvietchem Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 12-13 triệu

BHXH, BHYT, BHTN;

Hỗ trợ ăn ca đầy đủ; cung cấp máy tính làm việc

Được đào tạo các kiến thức chuyên môn cần thiết, được tham gia tham vấn các vấn đề liên quan.

Chế độ nâng lương: định kỳ hàng năm

Chế độ phúc lợi: Thăm hỏi ốm đau, sinh nhật, hiếu, hỷ; Du lịch nghỉ mát …

Thưởng các dịp Lễ, Tết; Lương tháng 13; Thưởng gián tiếp (theo hiệu quả kinh doanh), Quà 08/3, 01/6, Trung thu, Tết …

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm

Có cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp trong môi trường làm việc chuyên nghiệp.

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Thiết bị Kỹ thuật Labvietchem

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin