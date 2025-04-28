Tuyển Nhân viên kỹ thuật công ty TNHH kỹ thuật hợp nhất hà nội làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Đức Giang, Long Biên, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện bảo trì, sửa chữa định kỳ các thiết bị, máy móc.

Khắc phục sự cố, hư hỏng của các thiết bị, máy móc khi xảy ra sự cố.

Kiểm tra, giám sát tình trạng hoạt động của các thiết bị, máy móc để đảm bảo hoạt động ổn định.

Thực hiện bảo dưỡng, vệ sinh các thiết bị, máy móc theo đúng quy trình.

Quản lý, bảo quản các thiết bị, dụng cụ, vật tư phục vụ công việc bảo trì, sửa chữa.

Lập báo cáo về tình trạng hoạt động của các thiết bị, máy móc và các công việc bảo trì, sửa chữa đã thực hiện.

Đề xuất các giải pháp để cải thiện hiệu quả công việc bảo trì, sửa chữa.

Tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ bảo trì, sửa chữa.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam

Biết lái xe

Không yêu cầu kinh nghiệm.

Có sức khỏe tốt, chịu được áp lực công việc.

Cẩn thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm trong công việc.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

Nắm vững các kiến thức cơ bản về điện, cơ khí (Ưu tiên).

Có khả năng sử dụng các dụng cụ, thiết bị sửa chữa cơ bản.

Trung thực, nhanh nhẹn, ham học hỏi.

Tại công ty TNHH kỹ thuật hợp nhất hà nội Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực

Làm việc từ thứ 2 – sáng thứ 7, tại xưởng của Công ty.

Hỗ trợ bữa cơm trưa, các ngày nghỉ theo BLLĐ và tham gia BHXH đầy đủ.

Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp.

Có cơ hội được đào tạo, nâng cao tay nghề.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại công ty TNHH kỹ thuật hợp nhất hà nội

