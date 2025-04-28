Tuyển Nhân viên kỹ thuật công ty TNHH kỹ thuật hợp nhất hà nội làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại công ty TNHH kỹ thuật hợp nhất hà nội
- Hà Nội: Đức Giang, Long Biên, Quận Long Biên
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận
Thực hiện bảo trì, sửa chữa định kỳ các thiết bị, máy móc.
Khắc phục sự cố, hư hỏng của các thiết bị, máy móc khi xảy ra sự cố.
Kiểm tra, giám sát tình trạng hoạt động của các thiết bị, máy móc để đảm bảo hoạt động ổn định.
Thực hiện bảo dưỡng, vệ sinh các thiết bị, máy móc theo đúng quy trình.
Quản lý, bảo quản các thiết bị, dụng cụ, vật tư phục vụ công việc bảo trì, sửa chữa.
Lập báo cáo về tình trạng hoạt động của các thiết bị, máy móc và các công việc bảo trì, sửa chữa đã thực hiện.
Đề xuất các giải pháp để cải thiện hiệu quả công việc bảo trì, sửa chữa.
Tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ bảo trì, sửa chữa.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Biết lái xe
Không yêu cầu kinh nghiệm.
Có sức khỏe tốt, chịu được áp lực công việc.
Cẩn thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm trong công việc.
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.
Nắm vững các kiến thức cơ bản về điện, cơ khí (Ưu tiên).
Có khả năng sử dụng các dụng cụ, thiết bị sửa chữa cơ bản.
Trung thực, nhanh nhẹn, ham học hỏi.
Tại công ty TNHH kỹ thuật hợp nhất hà nội Thì Được Hưởng Những Gì
Làm việc từ thứ 2 – sáng thứ 7, tại xưởng của Công ty.
Hỗ trợ bữa cơm trưa, các ngày nghỉ theo BLLĐ và tham gia BHXH đầy đủ.
Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp.
Có cơ hội được đào tạo, nâng cao tay nghề.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại công ty TNHH kỹ thuật hợp nhất hà nội
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI