Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Sapporo Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 81 Trần Quốc Toản, Hoàn Kiếm, Quận Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Lắp đặt máy Bia tươi cho khách hàng: khảo sát các địa điểm, chuẩn bị thiết bị

Vệ sinh, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị theo định kỳ

Hướng dẫn khách hàng sử dụng thiết bị Bia tươi

Tư vấn, phản hồi các thắc mắc và giải quyết các vấn đề phát sinh cho khách hàng

Báo cáo kịp thời, đầy đủ, chính xác theo yêu cầu của công ty

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên

Không yêu cầu kinh nghiệm chuyên môn

Có kiến thức cơ bản về điện, điện lạnh

Trung thực, nhiệt tình, chăm chỉ, cẩn thận và làm việc chính xác

Sẵn sàng di chuyển hỗ trợ khách hàng một cách kịp thời

Tại Công ty TNHH Sapporo Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương tháng 13, thưởng 1 năm/lần, tăng lương 1 năm/lần

Phụ cấp: xăng xe, điện thoại, Internet, ăn trưa, chuyên cần, di chuyển, đến văn phòng

Đầy đủ chế độ BHXH, khám sức khỏe hằng năm

Bảo hiểm tai nạn 24/7 và bảo hiểm sức khỏe

Được cung cấp các công cụ làm việc: Đồng phục, balo, tài khoản Grab,...

Được đào tạo các kỹ năng từ cơ bản đến nâng cao cần thiết cho công việc

Ngày nghỉ: Chủ nhật và 1 ngày bất kỳ trong tuần, Lễ, Tết, thâm niên, ngày nghỉ công ty

Du lịch công ty, quà tặng dịp Lễ, Tết,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Sapporo Việt Nam

