Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Sapporo Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Công ty TNHH Sapporo Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 27/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 24/05/2025
Nhân viên kỹ thuật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Công ty TNHH Sapporo Việt Nam

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 81 Trần Quốc Toản, Hoàn Kiếm, Quận Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Lắp đặt máy Bia tươi cho khách hàng: khảo sát các địa điểm, chuẩn bị thiết bị
Vệ sinh, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị theo định kỳ
Hướng dẫn khách hàng sử dụng thiết bị Bia tươi
Tư vấn, phản hồi các thắc mắc và giải quyết các vấn đề phát sinh cho khách hàng
Báo cáo kịp thời, đầy đủ, chính xác theo yêu cầu của công ty

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên
Không yêu cầu kinh nghiệm chuyên môn
Có kiến thức cơ bản về điện, điện lạnh
Trung thực, nhiệt tình, chăm chỉ, cẩn thận và làm việc chính xác
Sẵn sàng di chuyển hỗ trợ khách hàng một cách kịp thời

Tại Công ty TNHH Sapporo Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương tháng 13, thưởng 1 năm/lần, tăng lương 1 năm/lần
Phụ cấp: xăng xe, điện thoại, Internet, ăn trưa, chuyên cần, di chuyển, đến văn phòng
Đầy đủ chế độ BHXH, khám sức khỏe hằng năm
Bảo hiểm tai nạn 24/7 và bảo hiểm sức khỏe
Được cung cấp các công cụ làm việc: Đồng phục, balo, tài khoản Grab,...
Được đào tạo các kỹ năng từ cơ bản đến nâng cao cần thiết cho công việc
Ngày nghỉ: Chủ nhật và 1 ngày bất kỳ trong tuần, Lễ, Tết, thâm niên, ngày nghỉ công ty
Du lịch công ty, quà tặng dịp Lễ, Tết,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Sapporo Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, tòa nhà Miss Áo Dài, 21 Nguyễn Trung Ngạn, Quận 1

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

