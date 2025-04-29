Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty cổ phần Công nghệ Sapo làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa Ladeco, số 266 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội

Mô Tả Công Việc

Mô tả công việc

• Thực hiện dò quét lỗ hổng bảo mật, Pentest sản phẩm và ứng dụng

• Tham gia vào mô hình phát triển ứng dụng CI/CD để hướng tới DevSecOps

• Sử dụng và phát triển các kĩ thuật, kịch bản chương trình để tự động kiểm tra thâm nhập tầng ứng dụng và tầng mạng

• Định kì (nhưng không giới hạn) thực hiện báo cáo bảo mật hệ thống để đảm bảo an toàn theo các chuẩn bảo mật hàng đầu: PCI-DSS, ISO 27001,….

• Thực hiện stress test để đảm bảo hệ thống an toàn và ổn định trước các mối nguy hại lớn.

Yêu Cầu Công Việc

• Tốt nghiệp Cao Đẳng/Đại học trở lên chuyên ngành CNTT-An toàn thông tin hoặc tương đương

• Có kinh nghiệm 6 tháng đến 2 năm các lĩnh vực sau: System, Network Security, Pentest ứng dụng và phát triển phiển phần mềm

• Có hiểu biết về GIT LAB, K8S, Docker

• Có khả năng đọc và phân tích log hệ thống, ứng dụng

• Am hiểu về lỗ hổng bảo mật (OWASP, CVE,…)

• Có khả năng đọc hiểu thiết kế hệ thống, ứng dụng, ngôn ngữ lập trình Java, PHP, Python,…và các cấu trúc JSON, XAML

Quyền Lợi

