Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty cổ phần Công nghệ Sapo làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty cổ phần Công nghệ Sapo
Ngày đăng tuyển: 29/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/05/2025
Công ty cổ phần Công nghệ Sapo

Nhân viên kỹ thuật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Công ty cổ phần Công nghệ Sapo

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa Ladeco, số 266 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận

Mô tả công việc
• Thực hiện dò quét lỗ hổng bảo mật, Pentest sản phẩm và ứng dụng
• Tham gia vào mô hình phát triển ứng dụng CI/CD để hướng tới DevSecOps
• Sử dụng và phát triển các kĩ thuật, kịch bản chương trình để tự động kiểm tra thâm nhập tầng ứng dụng và tầng mạng
• Định kì (nhưng không giới hạn) thực hiện báo cáo bảo mật hệ thống để đảm bảo an toàn theo các chuẩn bảo mật hàng đầu: PCI-DSS, ISO 27001,….
• Thực hiện stress test để đảm bảo hệ thống an toàn và ổn định trước các mối nguy hại lớn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Cao Đẳng/Đại học trở lên chuyên ngành CNTT-An toàn thông tin hoặc tương đương
• Có kinh nghiệm 6 tháng đến 2 năm các lĩnh vực sau: System, Network Security, Pentest ứng dụng và phát triển phiển phần mềm
• Có hiểu biết về GIT LAB, K8S, Docker
• Có khả năng đọc và phân tích log hệ thống, ứng dụng
• Am hiểu về lỗ hổng bảo mật (OWASP, CVE,…)
• Có khả năng đọc hiểu thiết kế hệ thống, ứng dụng, ngôn ngữ lập trình Java, PHP, Python,…và các cấu trúc JSON, XAML

Tại Công ty cổ phần Công nghệ Sapo Thì Được Hưởng Những Gì

Xem thêm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Công nghệ Sapo

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần Công nghệ Sapo

Công ty cổ phần Công nghệ Sapo

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Trụ sở Tầng 6, Tòa Ladeco, 266 Đội Cấn

