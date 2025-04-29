Tuyển Nhân viên kỹ thuật CT TNHH Đầu Tư Thương Mại và Vận Tải Á Đông làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Cạnh Hồ Câu Tam Hiệp, đường Đại Thanh, xã Tả Thanh Oai, Thanh Trì, Thanh Trì, Huyện Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Bảo trì, sửa chữa, vệ sinh các thiết bị điện - điện lạnh, thiết bị điện tử theo định kỳ, đột xuất

Lập đề xuất sửa chữa, thay thế, nâng cấp các thiết bị gửi BGĐ phê duyệt hoặc khi được yêu cầu

Vận hành, bảo quản các thiết bị, máy móc trong quá trình sử dụng

Đảm bảo hệ thống vận hành an toàn, tiết kiệm, năng suất...

Làm các công việc khác khi được Ban Giám đốc yêu cầu

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu giới tình: Nam, tuổi từ 25-45 tuổi

Tốt nghiệp Trung Cấp trở lên các ngành điện, điện lạnh, điện tử hoặc liên quan

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong việc bảo trì, sửa chữa thiết bị điện và điện lanh (kho đông, kho mát ....)

Có kinh nghiệm làm việc tại hệ thống siêu thị là một lợi thế

Tại CT TNHH Đầu Tư Thương Mại và Vận Tải Á Đông Thì Được Hưởng Những Gì

Được hỗ trợ cơm trưa.

Được thưởng các ngày lễ tết.

Ký hợp đồng lao động và đóng bảo hiểm theo quy định của nhà nước .

Được đi thăm quan, du lịch hàng năm.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, trẻ trung.

Từ 1 năm trở lên được công ty mua gói bảo hiểm sức khỏe.

Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CT TNHH Đầu Tư Thương Mại và Vận Tải Á Đông

