Tuyển Nhân viên kỹ thuật CT TNHH Đầu Tư Thương Mại và Vận Tải Á Đông làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại CT TNHH Đầu Tư Thương Mại và Vận Tải Á Đông
Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Cạnh Hồ Câu Tam Hiệp, đường Đại Thanh, xã Tả Thanh Oai, Thanh Trì, Thanh Trì, Huyện Thanh Trì
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 7 - 10 Triệu
Bảo trì, sửa chữa, vệ sinh các thiết bị điện - điện lạnh, thiết bị điện tử theo định kỳ, đột xuất
Lập đề xuất sửa chữa, thay thế, nâng cấp các thiết bị gửi BGĐ phê duyệt hoặc khi được yêu cầu
Vận hành, bảo quản các thiết bị, máy móc trong quá trình sử dụng
Đảm bảo hệ thống vận hành an toàn, tiết kiệm, năng suất...
Làm các công việc khác khi được Ban Giám đốc yêu cầu
Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu cầu giới tình: Nam, tuổi từ 25-45 tuổi
Tốt nghiệp Trung Cấp trở lên các ngành điện, điện lạnh, điện tử hoặc liên quan
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong việc bảo trì, sửa chữa thiết bị điện và điện lanh (kho đông, kho mát ....)
Có kinh nghiệm làm việc tại hệ thống siêu thị là một lợi thế
Tại CT TNHH Đầu Tư Thương Mại và Vận Tải Á Đông Thì Được Hưởng Những Gì
Được hỗ trợ cơm trưa.
Được thưởng các ngày lễ tết.
Ký hợp đồng lao động và đóng bảo hiểm theo quy định của nhà nước .
Được đi thăm quan, du lịch hàng năm.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, trẻ trung.
Từ 1 năm trở lên được công ty mua gói bảo hiểm sức khỏe.
Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CT TNHH Đầu Tư Thương Mại và Vận Tải Á Đông
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
