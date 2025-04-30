Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ XNK TÂN THÁI SƠN làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu

Mức lương 12 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lô CN7, Cụm Công nghiệp Ngọc Hồi, Thanh Trì, Thanh Trì, Huyện Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 12 - 16 Triệu

Trao đổi với khách hàng để xác nhận đơn bảo hành, bảo trì

Kiểm tra, phát hiện và lên phương án và trực tiếp bảo hành bảo trì sản phẩm tại địa điểm khách hàng

Bảo hành bảo trì sản phẩm lỗi hỏng tại kho bảo hành ở công ty

Thu phí bảo hành (nếu có), bàn giao nghiệm thu sản phẩm với khách hàng

Hỗ trợ vận hành , bộ phận lắp đặt khi cần có sự điều động của cấp trên

Báo cáo, đề xuất xử lý các trường hợp ngoài quyền quyết định của mình về Công ty

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của trưởng bộ phận

Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam

Có 1 năm kinh nghiệm về kỹ thuật điện hoặc tốt nghiệp trung cấp nghề trở lên về kỹ thuật điện dân dụng

Ưu tiên ứng viên sử dụng được các máy móc cầm tay như: máy khoan bê tông, máy cắt chuột, máy hàn sắt, hàn inox

Có kiến thức cơ bản về điện dân dụng, điện công nghiệp

Có khả năng xử lý tình huống, giao tiếp tốt

Chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm với công việc, sẵn sàng di chuyển bảo hành bảo trì ở các tỉnh, tăng ca khi có yêu cầu (Không nhiều)

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ XNK TÂN THÁI SƠN Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 12.000.000 - 16.000.000 (LC + PC)

Thưởng hoàn thành kế hoạch cuối năm dựa vào kết quả hoạt động kinh doanh

Thưởng Tết dương lịch; 30/4 & 1/5; 2/9...

Phụ cấp ăn trưa, chi phí xăng, điện thoại, và các hỗ trợ chi phí khác theo vị trí và tính chất công việc.

Bảo hiểm Xã hội, BHYT, BHTN,...

Chế độ nghỉ phép cho nhân viên từ 12 ngày/năm.

Chương trình đào tạo chuyên môn nghiệp vụ trong nước

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, cơ hội thăng tiến, phát triển nghề nghiệp.

Các hoạt động tập thể: Gala Dinner, Teambuilding, Nghỉ mát hàng năm, Trại hè, Hội thao,...

Các hoạt động công đoàn: Quà tặng nhân dịp 8/3, 20/10, Quốc tế Thiếu nhi 1/6, Đêm hội Trăng rằm, Lễ hội Mùa hè cho con của CBCNV, Quà mừng kết hôn, sinh nhật, thành lập công ty, thăm hỏi ốm đau, ma chay

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ XNK TÂN THÁI SƠN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin