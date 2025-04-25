Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN TOYOTA THĂNG LONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 316 Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Thực hiện công việc kỹ thuật làm sạch ô tô đảm bảo xe giao khách hàng sạch sẽ theo các tiêu chuẩn của Toyota.

Kiểm tra động cơ, làm sạch động cơ bằng dung dịch.

Thực hiện các công việc được giao đảm bảo chất lượng và tiến độ công việc theo yêu cầu

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp các trường đào tạo nghề

Ưu tiên những ứng viên đã có kinh nghiệm.

Chăm chỉ, chịu khó

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TOYOTA THĂNG LONG Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 8 triệu đến 12 triệu

Thưởng kinh doanh, thưởng Lễ Tết; Thưởng các ngày lễ trong năm, thưởng chuyên cần hàng tháng.

Miễn phí bữa trưa;

Miễn phí gửi xe;

Miễn phí đồng phục

Quà tặng sinh nhật, khám sức khỏe định kỳ;

Du xuân, Nghỉ mát; Tham dự ngày hội gia đình, teambuilding, hoạt động gắn kết hàng quý, hàng năm;

Đầy đủ Bảo hiểm theo Bộ Luật Lao động;

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, nhiều cơ hội thăng tiến; Văn phòng cao cấp tại vị trí trung tâm; Đồng nghiệp trẻ trung, thân thiện, nhiệt tình.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TOYOTA THĂNG LONG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.