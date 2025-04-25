Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN TOYOTA THĂNG LONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TOYOTA THĂNG LONG
Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 316 Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Thực hiện công việc kỹ thuật làm sạch ô tô đảm bảo xe giao khách hàng sạch sẽ theo các tiêu chuẩn của Toyota.
Kiểm tra động cơ, làm sạch động cơ bằng dung dịch.
Thực hiện các công việc được giao đảm bảo chất lượng và tiến độ công việc theo yêu cầu
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp các trường đào tạo nghề
Ưu tiên những ứng viên đã có kinh nghiệm.
Chăm chỉ, chịu khó
Ưu tiên những ứng viên đã có kinh nghiệm.
Chăm chỉ, chịu khó
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TOYOTA THĂNG LONG Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập từ 8 triệu đến 12 triệu
Thưởng kinh doanh, thưởng Lễ Tết; Thưởng các ngày lễ trong năm, thưởng chuyên cần hàng tháng.
Miễn phí bữa trưa;
Miễn phí gửi xe;
Miễn phí đồng phục
Quà tặng sinh nhật, khám sức khỏe định kỳ;
Du xuân, Nghỉ mát; Tham dự ngày hội gia đình, teambuilding, hoạt động gắn kết hàng quý, hàng năm;
Đầy đủ Bảo hiểm theo Bộ Luật Lao động;
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, nhiều cơ hội thăng tiến; Văn phòng cao cấp tại vị trí trung tâm; Đồng nghiệp trẻ trung, thân thiện, nhiệt tình.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TOYOTA THĂNG LONG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
