Tuyển Vận hành và bảo trì/Hỗ trợ kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ VILUX làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Vận hành và bảo trì/Hỗ trợ kỹ thuật Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ VILUX
Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 4, ngõ 83 đường Bát Phúc, xã Tân Lập, huyện Đan Phượng, TP Hà Nội, Đan Phượng
Mô Tả Công Việc Vận hành và bảo trì/Hỗ trợ kỹ thuật Với Mức Lương 7 - 10 Triệu
- Đấu nối, căn chỉnh hệ thống điện thang máy gia đình tại công trình
- Đấu nối tủ điện tại công ty
- Bảo hành, bảo trì thang máy
Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp từ trung cấp nghề về điện, điện tử...
- Có kinh nghiệm 6 tháng đi làm các công việc liên quan đến điện hoặc làm các công việc khác.
- Có thể đi công trình linh hoạt
- Có phương tiện đi lại
- Có kinh nghiệm 6 tháng đi làm các công việc liên quan đến điện hoặc làm các công việc khác.
- Có thể đi công trình linh hoạt
- Có phương tiện đi lại
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ VILUX Thì Được Hưởng Những Gì
- Thưởng công trình, tiến độ, hiệu quả cv - BHXH, BHTN, BHTT theo luật lao động
- Làm hành chính: 8h-5h, từ thứ 2 đến hết sáng thứ 7
- 12 ngày nghỉ phép/năm
- Du lịch 2lần/năm
- Thưởng lễ, tết, lương tháng 13,14... thưởng công trình, phụ cấp xăng xe...
- Làm hành chính: 8h-5h, từ thứ 2 đến hết sáng thứ 7
- 12 ngày nghỉ phép/năm
- Du lịch 2lần/năm
- Thưởng lễ, tết, lương tháng 13,14... thưởng công trình, phụ cấp xăng xe...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ VILUX
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI