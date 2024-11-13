Tuyển Vận hành và bảo trì/Hỗ trợ kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ VILUX làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 4, ngõ 83 đường Bát Phúc, xã Tân Lập, huyện Đan Phượng, TP Hà Nội, Đan Phượng

Mô Tả Công Việc Vận hành và bảo trì/Hỗ trợ kỹ thuật

- Đấu nối, căn chỉnh hệ thống điện thang máy gia đình tại công trình

- Đấu nối tủ điện tại công ty

- Bảo hành, bảo trì thang máy

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp từ trung cấp nghề về điện, điện tử...

- Có kinh nghiệm 6 tháng đi làm các công việc liên quan đến điện hoặc làm các công việc khác.

- Có thể đi công trình linh hoạt

- Có phương tiện đi lại

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ VILUX Thì Được Hưởng Những Gì

- Thưởng công trình, tiến độ, hiệu quả cv - BHXH, BHTN, BHTT theo luật lao động

- Làm hành chính: 8h-5h, từ thứ 2 đến hết sáng thứ 7

- 12 ngày nghỉ phép/năm

- Du lịch 2lần/năm

- Thưởng lễ, tết, lương tháng 13,14... thưởng công trình, phụ cấp xăng xe...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ VILUX

