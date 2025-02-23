Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN HOÀNG GIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 91 Pasteur, p. Bến Nghé, Q1, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Ghi vào sổ và kiểm soát các hoạt động của bộ phận trong các công việc hàng ngày

- Tuân thủ theo quy trình hoạt động chuẩn của bộ phận

- Kiểm tra và nếu cần thiết thì tiến hành công việc bảo trì bảo dưỡng theo lịch kiểm tra hệ thống điện

- Kiểm tra số làm việc/ số bàn giao công việc của bộ phận hàng ngày và kịp thời điều tra, tìm hiểu các vấn đề bất thường

- Ghi chép lượng tiêu thụ điện và nước hàng ngày

- Bảo đảm các trang thiết kỹ thuật, điện tử và các trang thiết bị khác đáp ứng yêu cầu công việc, ở trạng thái an toàn và hoạt động tốt

- Bảo đảm các trang thiết bị kỹ thuật, điện tử và các trang thiết bị khác được bảo dưỡng định kỳ bởi nhà cung cấp chuyên nghiệp và tuân theo đúng các khuyến cáo và/hoặc yêu cầu trong hướng dẫn của nhà sản xuất

- Đảm bảo tòa nhà và các khu vực chung (cả trong và ngoài) luôn được duy trì ở tình trạng và hình thức tốt nhất, báo cáo ngay các vấn đề về đề xuất giải pháp lên cấp quản lý trong khoảng thời gian hợp lý, với tinh thần trách nhiệm cao

- Đảm bảo tất cả các yêu cầu/khuyến nghị của khách thuê được theo dõi thực hiện một cách hiệu quả và đúng hạn.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ: Tốt nghiệp Trung cấp/ Cao đẳng điện/ điện lạnh/ cơ điện trở lên

- Kinh nghiệm: Đã có kinh nghiệm 2-5 năm thi công hoặc bảo trì hệ thống cơ điện, điều hòa

- Hiểu và nắm rõ những thông tin cơ bản về các hệ thống kỹ thuật

- Có kỹ năng về sửa chữa, bảo trì hệ thống điều hòa, điện, nước

- Có kiến thức cơ bản về các dụng cụ kỹ thuật và cách sử dụng an toàn

- Có kiến thức về quy trình an toàn, phòng ngừa rủi ro, Phòng cháy chữa cháy

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN HOÀNG GIA Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: 8-10 triệu/ tháng, chưa bao gồm tăng ca và các khoản phụ cấp khác

- Được hưởng các chế độ theo quy định của Pháp luật

- Được tham gia gói bảo hiểm sức khỏe

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN HOÀNG GIA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin