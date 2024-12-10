Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty Cổ phần Nông Dược Việt Nam làm việc tại Đồng Nai thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: - Đồng Nai - Tiền Giang - Gia Lai ...và 3 địa điểm khác, Thành phố Bạc Liêu

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Thực hiện các nhiệm vụ kỹ thuật, phát triển thị trường, xây dựng và quản lý kênh phân phối thuốc bảo vệ thực vật tại địa bàn được giao (Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo):

1. Điều tra cơ bản về cây trồng, dịch hại, chủng loại thuốc theo kế hoạch đã được duyệt.

2. Khảo nghiệm hiệu lực phòng trừ dịch hại của thuốc theo yêu cầu (không thường xuyên).

3. Trình diễn kỹ thuật, quảng bá và phát triển thị trường

4. Tổ chức bán hàng tại địa bàn phụ trách (thường xuyên)

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Trưởng phòng.

6. Lập kế hoạch, báo cáo trình Trưởng phòng

7. Địa điểm làm việc (Một trong các khu vực sau)

7. Địa điểm làm việc

(Một trong các khu vực sau)

Đồng Nai;

Gia Lai;

Lâm Đồng;

Sóc Trăng;

Bạc Liêu

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp chuyên ngành: Bảo vệ thực vật, Cây trồng, Nông học, ....

- Sẵn sàng làm việc thị trường, đi công tác, không ngại di chuyển.

- NAM, ưu tiên độ tuổi từ 22 đến 30.

- Thành thạo tin học văn phòng.

- Chăm chỉ, nhiệt tình, trung thực, có khả năng làm việc độc lập/làm việc nhóm, chịu được áp lực công việc và di chuyển nhiều bằng xe máy.

- Có xe máy, laptop, điện thoại thông minh.

Tại Công ty Cổ phần Nông Dược Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương và chế độ theo quy định của công ty (Tổng thu nhập từ 10 đến trên 15 triệu đồng/ tháng). Định kỳ tăng lương 02 năm / lần.

Thưởng theo chính sách kỹ thuật thị trường. Thưởng Lễ, Tết.

Phụ cấp ăn trưa, đi lại, hỗ trợ nhà ở, công tác phí,....

Công ty đóng toàn bộ các chi phí liên quan đến Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho CBNV (Công ty đóng cả phần của người lao động);

Nghỉ phép, lễ, tết theo quy định của Nhà Nước. Ngày phép không sử dụng hết sẽ được quy đổi thành tiền mặt và chi trả vào cuối năm dương lịch.

Chế độ du lịch, nghỉ mát hàng năm.

Nghỉ chiều thứ 7 và chủ nhật hàng tuần

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Nông Dược Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin