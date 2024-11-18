Tuyển Bán hàng kỹ thuật Điện/Điện tử/Viễn thông CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP MULTIMEX VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP MULTIMEX VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 18/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 19/12/2024
Bán hàng kỹ thuật Điện/Điện tử/Viễn thông

Mức lương
8 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 8, Tòa nhà Telcom, Lô 18. KĐT Định Công, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Bán hàng kỹ thuật Điện/Điện tử/Viễn thông Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

- Tư vấn các giải pháp, hỗ trợ kỹ thuật cho khách hàng, hướng dẫn khách hàng sử dụng sản phẩm.
- Tiếp nhận và thực hiện kiểm tra, xác định nguyên nhân lỗi của sản phẩm. Sửa chữa, thay thế linh kiện theo chính sách bảo hành của Công ty quy định
- Tham gia vận chuyển hàng hóa, thực hiện giao, cài đặt thiết bị và các thủ tục giao nhận (khi công ty cần)
- Nghiên cứu các vấn đề kỹ thuật phát sinh và cách khắc phục...
- Thực hiện các công việc kỹ thuật khác.
- Hoàn thành các báo cáo đúng thời hạn theo yêu cầu.

Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam từ 24 tuổi , Sức khỏe tốt
- Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên chuyên ngành kỹ thuật, CNTT.
- Hiểu biết tốt về các thiết bị IT, Điện tử, Các thiết bị tin học
- Chịu được áp lực công việc, trung thực, chịu khó
- Thái độ thân thiện, nhiệt tình, ham học hỏi, có ý thức chấp hành nội quy, quy định của Công ty, có tinh thần trách nhiệm trong công việc.
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP MULTIMEX VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập theo năng lực từ 8,000,000 – 20,000,000 triệu
- Được xét thưởng hàng tháng, hàng quý (theo doanh số bán hàng) thưởng tháng thứ 13 và thưởng tết âm lịch, xét tăng lương theo định kỳ 06 tháng / 1 lần.
- Được đào tạo về kiến thức, kỹ năng, quy trình làm việc khi được tiếp nhận thử việc và trong quá trình làm việc tại Công ty.
- Được đào tạo các sản phẩm mới từ các hãng sản xuất và nội bộ .
- Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Pháp luật.
- Được hưởng các chế độ phúc lợi khác của công ty (hiếu, hỉ, sinh nhật, ốm đau, ...)
- Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp.
- Được thăng tiến theo năng lực và khả năng cống hiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP MULTIMEX VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP MULTIMEX VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP MULTIMEX VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 08 Toà nhà Telcom Lô 18 – Khu Đô Thị Định Công – P. Định Công – Q. Hoàng Mai - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

