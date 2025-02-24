Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI XE VIỆT NAM làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 9 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI XE VIỆT NAM
- Bắc Ninh: Thu nhập 8,5 triệu đến 12 triệu + thưởng năm + thưởng khác. Cơ hội được đào tạo bài bản Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và phát huy được năng lực của bản thân, cơ hội thăng tiến công bằng. Được tham gia các hoạt động phong trào ngoại khoá, vui chơi giải trí, du lịch do công ty tổ chức. Chính sách Sinh nhật, kết hôn... Được tham gia các khóa đào tạo không giới hạn để nâng cao kỹ năng phục vụ cho công việc, Thành phố Bắc Ninh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 9 - 12 Triệu
Tiếp đón, giới thiệu, tư vấn khách các sản phẩm đang bày bán tại cửa hàng.
Chăm sóc khách hàng, giải quyết các sự cố, khiếu nại phát sinh.
Kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa các loại xe đạp và xe điện
Lắp ráp xe đạp và xe điện mới từ các thành phần riêng lẻ
Tư vấn cho khách hàng về các vấn đề kỹ thuật và lựa chọn phụ tùng phù hợp
Cập nhật kiến thức về công nghệ mới trong lĩnh vực xe đạp và xe điện
Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Khả năng học hỏi nhanh và thích ứng với công nghệ mới
Kỹ năng giao tiếp tốt để tương tác với khách hàng
Tỉ mỉ, cẩn thận và có tinh thần trách nhiệm cao
Yêu cầu: Nam - Độ tuổi 18 - 28 tuổi
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI XE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI XE VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
