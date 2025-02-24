Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI XE VIỆT NAM làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: Thu nhập 8,5 triệu đến 12 triệu + thưởng năm + thưởng khác. Cơ hội được đào tạo bài bản Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và phát huy được năng lực của bản thân, cơ hội thăng tiến công bằng. Được tham gia các hoạt động phong trào ngoại khoá, vui chơi giải trí, du lịch do công ty tổ chức. Chính sách Sinh nhật, kết hôn... Được tham gia các khóa đào tạo không giới hạn để nâng cao kỹ năng phục vụ cho công việc, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Tiếp đón, giới thiệu, tư vấn khách các sản phẩm đang bày bán tại cửa hàng.

Chăm sóc khách hàng, giải quyết các sự cố, khiếu nại phát sinh.

Kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa các loại xe đạp và xe điện

Lắp ráp xe đạp và xe điện mới từ các thành phần riêng lẻ

Tư vấn cho khách hàng về các vấn đề kỹ thuật và lựa chọn phụ tùng phù hợp

Cập nhật kiến thức về công nghệ mới trong lĩnh vực xe đạp và xe điện

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có đam mê và hiểu biết cơ bản về xe đạp và xe điện

Khả năng học hỏi nhanh và thích ứng với công nghệ mới

Kỹ năng giao tiếp tốt để tương tác với khách hàng

Tỉ mỉ, cẩn thận và có tinh thần trách nhiệm cao

Yêu cầu: Nam - Độ tuổi 18 - 28 tuổi

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI XE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 8.5 - 12 triệu VND

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI XE VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin