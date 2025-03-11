Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty Cổ phần Fitek Việt Nam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Từ 13 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Công ty Cổ phần Fitek Việt Nam
Mức lương
Từ 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bắc Ninh: Yên Phong, Thành phố Bắc Ninh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Từ 13 Triệu
Bóc tách bản vẽ gia công
Tính toán nguyên liệu đặt mua phôi sản xuất
Tính báo giá sản phẩm
Chuẩn bị các giấy tờ liên quan tới xuất hàng
Với Mức Lương Từ 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên có kinh nghiệm làm về gia công CNC
Thành thạo autocad, phần mềm 3D inventor hoặc solidworks.
Có kinh nghiệm làm việc ở nhà máy sản xuất mảng Kim loại tấm, CNC tiện phay
Tại Công ty Cổ phần Fitek Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Tất cả chế độ theo luật nhà nước
Đóng BHXH khi ký HĐ chính thức
Xe đưa đón Hà Nội - Bắc Ninh
Thưởng tháng 13
KPI doanh thu hàng tháng
Thưởng năng suất làm việc
Các chế độ khác
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Fitek Việt Nam
