Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NUTRICARE làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 8 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NUTRICARE
Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bắc Ninh: Nhà máy Nutricare, Lô V.11 và V.12, KCN Thuận Thành 3, Phường Thanh Khương, Thị xã Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh, Thuận Thành, Thành phố Bắc Ninh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Vận hành các thiết bị phụ trợ theo dõi tình trạng hoạt động của các thiết bị: nước lạnh, khí nén, nồi hơi, nước cấp, nước thải, trạm điện…
Cập nhật các thông số của thiết bị theo tần suất quy định vào nhật kí vận hành
Báo cáo lên quản lí trực tiếp nếu phát hiện máy hoạt động bất thường
Bảo dưỡng thiết bị theo check list
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ Trung cấp trở lên chuyên ngành: kỹ thuật, cơ khí, tự động hóa
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tại vị trí tương đương, chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo
Có sức khỏe tốt, có khả năng làm ca/kip
Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NUTRICARE Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: 8 – 12 triệu/tháng
Ăn trưa tại Công ty
Xét tăng lương 02 lần/năm
Thưởng Lễ Tết,…
Tham gia các khóa đào tạo kỹ năng cho nhân viên
Khám sức khoẻ định kỳ hàng năm
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước đầy đủ
Tham gia các hoạt động văn hóa của Công ty: Teambuilding, YEP,…
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NUTRICARE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
