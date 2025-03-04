Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NUTRICARE làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: Nhà máy Nutricare, Lô V.11 và V.12, KCN Thuận Thành 3, Phường Thanh Khương, Thị xã Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh, Thuận Thành, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật

Vận hành các thiết bị phụ trợ theo dõi tình trạng hoạt động của các thiết bị: nước lạnh, khí nén, nồi hơi, nước cấp, nước thải, trạm điện…

Cập nhật các thông số của thiết bị theo tần suất quy định vào nhật kí vận hành

Báo cáo lên quản lí trực tiếp nếu phát hiện máy hoạt động bất thường

Bảo dưỡng thiết bị theo check list

Yêu Cầu Công Việc

Trình độ Trung cấp trở lên chuyên ngành: kỹ thuật, cơ khí, tự động hóa

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tại vị trí tương đương, chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo

Có sức khỏe tốt, có khả năng làm ca/kip

Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NUTRICARE Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 8 – 12 triệu/tháng

Ăn trưa tại Công ty

Xét tăng lương 02 lần/năm

Thưởng Lễ Tết,…

Tham gia các khóa đào tạo kỹ năng cho nhân viên

Khám sức khoẻ định kỳ hàng năm

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước đầy đủ

Tham gia các hoạt động văn hóa của Công ty: Teambuilding, YEP,…

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NUTRICARE

