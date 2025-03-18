Tuyển Nhân viên kỹ thuật Epoch Technologies (Dalian) Inc. làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 500 - 1 USD

Mức lương 500 - 1 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: Bắc Ninh, Vietnam, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 500 - 1 USD

Nhiệm vụ:

• Giúp giải quyết vấn đề trong quá trình vận hành máy và thực hiện phân tích;

• Nâng cấp và sửa chữa các sản phẩm có vấn đề được tìm thấy bởi khách hàng;

• Giúp xác định nguyên nhân, thử nghiệm và giải quyết

• Hỗ trợ phát hành các sản phẩm mới tại phía khách hàng

• Khả năng tiếp cận công nghệ mới nhất, duy trì sự cạnh tranh của khách hàng;

• Thay thế các bộ phận, thay đổi, hướng dẫn sử dụng, cập nhật hệ thống

• Lưu trữ hồ sơ, theo dõi, báo cáo, tổng hợp và phân tích dữ liệu của khách hàng

• Hoàn thành các nhiệm vụ khác được chỉ định bởi lãnh đạo cấp cao.

Với Mức Lương 500 - 1 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Bằng cấp trung học hoặc cao hơn

• 3-5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan;

• Thành thạo về lập trình phần mềm;

• Có khả năng thiết kế và đánh giá FCT;

• Có khả năng nói, đọc và viết thành thaọ tiếng Việt, khả năng giao tiếp cơ bản tiếng Trung;

• Khả năng giao tiếp tốt và linh hoạt với đối tác nhằm hỗ trợ giải quyết các vấn đề khúc mắc trong quá trình vận hành thiết bị

Tại Epoch Technologies (Dalian) Inc. Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Epoch Technologies (Dalian) Inc.

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin