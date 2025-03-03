Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH CEDO (VIỆT NAM) làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: Lô E5 - 4, Khu công nghiệp Đại Đồng - Hoàn Sơn Xã Đại Đồng, Tiên Du, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận

Kỹ Thuật Sửa Chữa Bảo Dưỡng Máy

• Thực hiện sửa chữa máy móc theo kế hoạch hàng ngày (Máy thổi, máy cắt, máy tái chế, đóng gói ngành nhựa)

• Cải tiến liên tục nâng cao hiệu suất máy, chất lượng và an toàn nơi làm việc

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Có kinh nghiệm từ 1 - 3 năm

• Có kiến thức kinh nghiệm về điện công nghiệp, tự động hóa, Điện 3 pha, đấu nối mạch điện, PLC... hoặc cơ khí chế tạo

• Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng chuyên ngành Điện, Điện công nghiệp, Tự động hóa....

• Năng động nhiệt tình, ham học hỏi, chịu được môi trường nóng, Xác định làm việc lâu dài

• Làm việc theo kíp (20 ngày công/tháng)

Tại CÔNG TY TNHH CEDO (VIỆT NAM) Thì Được Hưởng Những Gì

• Được trả lương đúng hạn hàng tháng

• Thưởng năng suất hàng tháng lên đến 2.000.000 VNĐ

• Được tăng lương hàng năm

• Được thưởng tháng lương thứ 13

• Được đào tạo nâng cao kiến thức và kỹ năng chuyên môn hàng tuần theo sự sắp xếp hoặc có thể đề xuất

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CEDO (VIỆT NAM)

