Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty TNHH Nittan Việt Nam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

1. Kiểm tra bảo dưỡng máy móc thiết bị theo kế hoạch.

Maintenance machine, equiqment follow plan.

2. Sửa chữa, xử lý tất cả các lỗi của máy và thiết bị.

Repair, handle all trouble of machine and equipment.

3. Quản lý dụng cụ, thiết bị được bàn giao

Control hand tooling, equiqment of Mantenance section

4. Báo cáo, cập nhật tiến độ công việc

Report, update status of job

5. Tích cực tham gia các hoạt động của công ty.

Actively participate in company activities.

6. Thực hiện công việc cấp trên giao

Job assignment from leader.