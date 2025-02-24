Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty TNHH Nittan Việt Nam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Công Ty TNHH Nittan Việt Nam
- Bắc Ninh: Số 6, đường 15, VSIP Bắc Ninh, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận
1. Kiểm tra bảo dưỡng máy móc thiết bị theo kế hoạch.
Maintenance machine, equiqment follow plan.
2. Sửa chữa, xử lý tất cả các lỗi của máy và thiết bị.
Repair, handle all trouble of machine and equipment.
3. Quản lý dụng cụ, thiết bị được bàn giao
Control hand tooling, equiqment of Mantenance section
4. Báo cáo, cập nhật tiến độ công việc
Report, update status of job
5. Tích cực tham gia các hoạt động của công ty.
Actively participate in company activities.
6. Thực hiện công việc cấp trên giao
Job assignment from leader.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
* Chuyên ngành: điện.....
* Kỹ năng PLC tốt (Omron, Mitsubishi), Hiều biết về hệ thống điện công nghiệp, không khí, thủy lực...
Tại Công Ty TNHH Nittan Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
