Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty Cổ phần Tecotec Group làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: Đường Dương Đình Nghệ, Khu phố Mao Dộc, phường Phượng Mao, Quế Võ, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận

Nghiên cứu sản phẩm: Thiết bị đo điện, thiết bị đo lường, thiết bị điện hoặc cơ khí, hóa sinh……

Dịch tài liệu hướng dẫn sử dụng, lắp đặt, đào tạo và chuyển giao công nghệ cho khách hàng;

Hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình sử dụng, cung cấp dịch vụ sửa chữa; bảo hành thiết bị;

Chuẩn bị bộ hồ sơ bàn giao, nghiệm thu, hỗ trợ làm hồ sơ thầu;

Thực hiện các nhiệm vụ được phân công và báo cáo công việc cho Giám đốc;

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Các chuyên nghành: Điện - điện tử; Điện công nghiệp

Kỹ năng đọc tài liệu Tiếng Anh tốt, giao tiếp Tiếng Anh cơ bản;

Ưu tiên người có kinh nghiệm.

Kỹ năng giao tiếp tốt, không nói lắp, nói ngọng;

Có khả năng trao đổi Email kỹ thuật với nhà sản xuất nước ngoài;

Khả năng làm việc độc lập/theo nhóm;

Cần cù, chịu khó, có tinh thần học hỏi cao;

Nhanh nhẹn, nhiệt tình, có trách nhiệm và chủ động trong công việc;

Sức khỏe tốt, có khả năng đi công tác dài ngày.

Tại Công ty Cổ phần Tecotec Group Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ lương, thưởng Lễ, Tết, sinh nhật cá nhân, sinh nhật công ty, Lễ 30/4, 1/5, Giỗ tổ Hùng Vương, Lễ 2/9, Trung thu, Lễ Quốc tế Phụ nữ 8/3, 20/10,…;

Các chế độ phúc lợi khác theo quy định của Công ty;

Có cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng chuyên môn, làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động;

Có cơ hội tham gia các khóa học về chuyên môn; Đào tạo tại nước ngoài, tiếp xúc và làm việc trực tiếp với các Chuyên gia nước ngoài;

Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo Luật lao động;

Du lịch hè hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tecotec Group

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin