Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty TNHH KCC (Hà Nội) làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: Khu Công Nghiệp Yên Phong, Đông Phong, Yên Phong, Bắc Ninh, Yên Phong, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- hỗ trợ khách hàng khi cần thiết (khi gặp lỗi, sự cố liên quan đến sản phẩm của công ty)

- thu thập thông tin kỹ thuật của khách hàng gửi các bộ phận kỹ thuật để lên kế hoạch cải tiến sản phẩm

- hỗ trợ làm mẫu, cung cấp mẫu cho khách hàng có nhu cầu

- hỗ trợ các bộ phận kỹ thuật khác phát triển sản phẩm

- lập báo cáo chi tiết hàng tuần

- Làm theo yêu cầu của quản lý

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nhanh nhẹn, hoạt bát

- giao tiếp tốt, biết tiếng anh là lợi thế

- TN các trường học chuyên ngành hóa hoặc từng làm công việc liên quan tới kiểm tra chất lượng hóa chất – sơn.

Tại Công Ty TNHH KCC (Hà Nội) Thì Được Hưởng Những Gì

- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp với các chuyên gia đầu ngành của Hàn Quốc

- Được hưởng đầy đủ quyền lợi theo luật lao động quy định.

