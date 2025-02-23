Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty TNHH KCC (Hà Nội) làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Công Ty TNHH KCC (Hà Nội)
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bắc Ninh: Khu Công Nghiệp Yên Phong, Đông Phong, Yên Phong, Bắc Ninh, Yên Phong, Thành phố Bắc Ninh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
- hỗ trợ khách hàng khi cần thiết (khi gặp lỗi, sự cố liên quan đến sản phẩm của công ty)
- thu thập thông tin kỹ thuật của khách hàng gửi các bộ phận kỹ thuật để lên kế hoạch cải tiến sản phẩm
- hỗ trợ làm mẫu, cung cấp mẫu cho khách hàng có nhu cầu
- hỗ trợ các bộ phận kỹ thuật khác phát triển sản phẩm
- lập báo cáo chi tiết hàng tuần
- Làm theo yêu cầu của quản lý
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nhanh nhẹn, hoạt bát
- giao tiếp tốt, biết tiếng anh là lợi thế
- TN các trường học chuyên ngành hóa hoặc từng làm công việc liên quan tới kiểm tra chất lượng hóa chất – sơn.
- giao tiếp tốt, biết tiếng anh là lợi thế
- TN các trường học chuyên ngành hóa hoặc từng làm công việc liên quan tới kiểm tra chất lượng hóa chất – sơn.
Tại Công Ty TNHH KCC (Hà Nội) Thì Được Hưởng Những Gì
- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp với các chuyên gia đầu ngành của Hàn Quốc
- Được hưởng đầy đủ quyền lợi theo luật lao động quy định.
- Được hưởng đầy đủ quyền lợi theo luật lao động quy định.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH KCC (Hà Nội)
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI