Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty TNHH Bao Bì Công Nghiệp Việt Nam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Công Ty TNHH Bao Bì Công Nghiệp Việt Nam
- Bắc Ninh: Lô CN14
- 1, KCN Yên Phong mở rộng, Xã Dũng Liệt, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận
- Trực tiếp sửa chữa thiết bị trong nhà xưởng.
- Xây dựng phương án sửa chữa, thay thế, nắp đặt máy của Công ty.
- Gia công cơ khí, thiết bị khác của Công ty.
- Thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, sửa chữa khắc phục nếu có.
- Kiểm tra hệ thống PCCC, máy bơm nước của Công ty.
- Tham gia hệ thống máy bơm, nguồn nước Công ty.
- Tra dầu, mỡ, bảo trì hệ thống máy, thiết bị điện của Công ty.
- Làm việc theo sự chỉ dẫn của cấp trên trong phạm vi công việc cho phép
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên – Điện công nghiệp, cơ khí chế tạo
- Độ tuổi: 18-40 tuổi
- Ưu tiên có kinh nghiệm sửa máy trong lĩnh vực bao bì
- Có chứng chỉ nghề chuyên môn
- Thành thạo quy tắc nghề
Tại Công Ty TNHH Bao Bì Công Nghiệp Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Bao Bì Công Nghiệp Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
