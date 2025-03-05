Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty TNHH Bao Bì Công Nghiệp Việt Nam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

- Trực tiếp sửa chữa thiết bị trong nhà xưởng.

- Xây dựng phương án sửa chữa, thay thế, nắp đặt máy của Công ty.

- Gia công cơ khí, thiết bị khác của Công ty.

- Thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, sửa chữa khắc phục nếu có.

- Kiểm tra hệ thống PCCC, máy bơm nước của Công ty.

- Tham gia hệ thống máy bơm, nguồn nước Công ty.

- Tra dầu, mỡ, bảo trì hệ thống máy, thiết bị điện của Công ty.

- Làm việc theo sự chỉ dẫn của cấp trên trong phạm vi công việc cho phép