Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty TNHH VISION Semicon Việt Nam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: Lô 04 - A, Khu công nghiệp Yên Phong (khu mở rộng), xã Dũng Liệt, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận

Kỹ thuật viên điện:

- Lắp ráp, sản xuất máy móc trong dây truyền sản xuất chất bán dẫn

- Đi dây, đấu nối theo bản vẽ điện

- Lắp đặt các chi tiết máy theo bản vẽ 2D layout của máy

Kỹ thuật viên cơ khí:

- Lắp ráp các bộ phận của máy theo bản vẽ 3D

Kỹ thuật viên điện:

- Tốt nghiệp cao đẳng, đại học kỹ thuật điện

- Biết đọc bản vẽ điện và đấu nối theo mạch điện

- Có kinh nghiệm ít nhất 2 năm đấu nối điện

Kỹ thuật viên cơ khí:

- Lắp ráp, sản xuất máy móc trong dây truyền sản xuất chất bán dẫn

