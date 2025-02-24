Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty TNHH VISION Semicon Việt Nam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Công Ty TNHH VISION Semicon Việt Nam
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bắc Ninh: Lô 04
- A, Khu công nghiệp Yên Phong (khu mở rộng), xã Dũng Liệt, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận
Kỹ thuật viên điện:
- Lắp ráp, sản xuất máy móc trong dây truyền sản xuất chất bán dẫn
- Đi dây, đấu nối theo bản vẽ điện
- Lắp đặt các chi tiết máy theo bản vẽ 2D layout của máy
Kỹ thuật viên cơ khí:
- Lắp ráp các bộ phận của máy theo bản vẽ 3D
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kỹ thuật viên điện:
- Tốt nghiệp cao đẳng, đại học kỹ thuật điện
- Biết đọc bản vẽ điện và đấu nối theo mạch điện
- Có kinh nghiệm ít nhất 2 năm đấu nối điện
Kỹ thuật viên cơ khí:
Tại Công Ty TNHH VISION Semicon Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng
,
,
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH VISION Semicon Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
