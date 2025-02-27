Tuyển Nhân viên kỹ thuật Foster Electric (Bac Ninh) Co. Ltd làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 8 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Foster Electric (Bac Ninh) Co. Ltd
Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Bắc Ninh: Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
Foster Bắc Ninh cần tuyển gấp 10 Nhân viên kỹ thuật line sản xuất nhằm thực hiện các nhiệm vụ sau:
10 Nhân viên kỹ thuật line sản xuất
- Duy trì line sản xuất hoạt động ổn định;
- Chuẩn bị máy đầu giờ và khi đổi model;
- Bảo trì, bảo dưỡng thiết bị định kỳ, thực hiện 5S-3D theo tình hình sản xuất.
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu cầu:
- Tốt nghiệp: Cao Đẳng/Đại Học chuyên ngành kỹ thuật;
- Chấp nhận đào tạo sinh viên mới tốt nghiệp;
- Sức khỏe tốt chịu được áp lực trong công việc.
Các chế độ đãi ngộ:
- Mức lương dao động: 8tr – 15tr
- Tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp... theo đúng quy định của pháp luật;
- Tham gia bảo hiểm tai nạn 24/24;
- Nghỉ 6,5 ngày/tháng (hưởng nguyên lương 2,5 ngày);
- Hưởng trợ cấp nhà ở, đi lại, thưởng chuyên cần, trợ cấp nhà trẻ, ngoại ngữ, thâm niên theo quy định của công ty;
- Tốt nghiệp: Cao Đẳng/Đại Học chuyên ngành kỹ thuật;
- Chấp nhận đào tạo sinh viên mới tốt nghiệp;
- Sức khỏe tốt chịu được áp lực trong công việc.
Các chế độ đãi ngộ:
- Mức lương dao động: 8tr – 15tr
- Tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp... theo đúng quy định của pháp luật;
- Tham gia bảo hiểm tai nạn 24/24;
- Nghỉ 6,5 ngày/tháng (hưởng nguyên lương 2,5 ngày);
- Hưởng trợ cấp nhà ở, đi lại, thưởng chuyên cần, trợ cấp nhà trẻ, ngoại ngữ, thâm niên theo quy định của công ty;
Tại Foster Electric (Bac Ninh) Co. Ltd Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Foster Electric (Bac Ninh) Co. Ltd
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI