Tuyển Nhân viên kỹ thuật Foster Electric (Bac Ninh) Co. Ltd làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh

Nhân viên kỹ thuật

Foster Bắc Ninh cần tuyển gấp 10 Nhân viên kỹ thuật line sản xuất nhằm thực hiện các nhiệm vụ sau:

10 Nhân viên kỹ thuật line sản xuất

- Duy trì line sản xuất hoạt động ổn định;

- Chuẩn bị máy đầu giờ và khi đổi model;

- Bảo trì, bảo dưỡng thiết bị định kỳ, thực hiện 5S-3D theo tình hình sản xuất.

Yêu cầu công việc:

Yêu cầu:

- Tốt nghiệp: Cao Đẳng/Đại Học chuyên ngành kỹ thuật;

- Chấp nhận đào tạo sinh viên mới tốt nghiệp;

- Sức khỏe tốt chịu được áp lực trong công việc.

Các chế độ đãi ngộ:

- Mức lương dao động: 8tr – 15tr

- Tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp... theo đúng quy định của pháp luật;

- Tham gia bảo hiểm tai nạn 24/24;

- Nghỉ 6,5 ngày/tháng (hưởng nguyên lương 2,5 ngày);

- Hưởng trợ cấp nhà ở, đi lại, thưởng chuyên cần, trợ cấp nhà trẻ, ngoại ngữ, thâm niên theo quy định của công ty;

Chế độ đãi ngộ:

Cách thức ứng tuyển:

