Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Elipsport làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu

Công ty TNHH Elipsport
Ngày đăng tuyển: 12/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
Nhân viên kỹ thuật

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Công ty TNHH Elipsport

Mức lương
9 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 1A Hoàng Trọng Mậu, phường Tân Hưng, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

Kiểm tra, chẩn đoán tình trạng / sửa chữa/ bảo hành sản phẩm tại nhà cho khách hàng.
Các sản phẩm : Ghế Massage, máy chạy bộ, xe đạp tập,...
Hỗ trợ công tác giao hàng, lắp ráp, vận hành sản phẩm khi cần.
Tư vấn và giải quyết các thông tin, thắc mắc khiếu nại của khách hàng về mặt kỹ thuật liên quan đến việc vận hành/ bảo hành hoặc lỗi kỹ thuật
Một số công việc khác tại Văn phòng, Kho theo yêu cầu của cấp trên
Tổng hợp kết quả công việc để báo cáo hằng ngày, hằng tuần

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam. Độ tuổi từ 22 đến 35 tuổi, sức khỏe tốt. Không ngại di chuyển
Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học các ngành kỹ thuật- điện - điện tử, điện CN, Tự động hóa, cơ điện tử,... (hoặc các ngành liên quan)
Có kinh nghiệm các công việc lắp ráp, thay thế linh kiện là một lợi thế
Tinh thần trách nhiệm, đạo đức tốt
Trung thực, nhanh nhẹn, chịu khó

Tại Công ty TNHH Elipsport Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 9.000.000 - 15.000.000 VNĐ/tháng (lương cơ bản + doanh số đơn hàng) + phụ cấp xăng xe
Được đào tạo bài bản về kiến thức sản phẩm, kiến thức sửa chữa,...
Được hưởng BHXH & đầy đủ quyền lợi khác theo Luật Lao Động và nhà nước.
Được Thưởng lương Tháng 13+ Thưởng nóng hấp dẫn khác.
Được hưởng chính sách tăng lương hằng năm.
Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, thân thiện, hòa đồng.
Cơ hội trau dồi thể thao, kiến thức về sức khỏe hàng tuần, được tham gia nhiều Giải thể thao, cuộc thi thú vị trong năm. (Hội đá bóng nam hàng tuần)
Cơ hội thăng tiến cao trong công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Elipsport

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 1A Hoàng Trọng Mậu, KDC Him Lam, phường Tân Hưng

