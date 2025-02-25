Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty TNHH Powerlogics Bá Thiện Vina làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Công Ty TNHH Powerlogics Bá Thiện Vina
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Vĩnh Phúc: Lô C1, KCN Bá Thiện 2, Thiện Kế, Bình Xuyên, Vĩnh phúc
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận
• Kiểm chứng model phát triển
• Phân tích và cải tiến lỗi công đoạn lắp ráp, công đoạn kiểm tra tính năng ( Driving test )
• Thiết lập tiêu chuẩn hóa công đoạn ( tiêu chuẩn thao tác, tiêu chuẩn kiểm tra ).
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học.
• Tư duy logic tốt, kỹ năng giải quyết vấn đề
• Giải quyết công việc độc lập hoặc theo nhóm
• Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
• Ưu tiên từng làm trong lĩnh vực điện tử, camera điện thoại..
