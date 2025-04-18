Tuyển Nhân viên kỹ thuật Navigos Search's Client làm việc tại Tuyên Quang thu nhập Thỏa thuận

Navigos Search's Client
Ngày đăng tuyển: 18/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 18/05/2025
Navigos Search's Client

Nhân viên kỹ thuật

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Tuyên Quang: Thành phố Tuyên Quang, Tuyên Quang, Việt Nam, Thành phố Tuyên Quang

Khách hàng của Navigos Search là công ty sản xuất nước ngoài ở thành phố Tuyên Quang đang cần tuyển dụng vị trí Nhân Viên Kỹ Thuật Giám Sát Nhà Thầu (Cơ Khí/Điện) với mô tả như sau
- Theo dõi và giám sát hoạt động của nhà thầu bảo trì cơ khí/điện trong nhà máy. Ưu tiên các
hạng mục bảo trì thiết bị Điện.
- Kiểm tra tiến độ, chất lượng công việc bảo trì theo kế hoạch được phê duyệt.
- Tổng hợp kết quả thực hiện, đánh giá hiệu quả công việc của nhà thầu.
- Ghi nhận các hạng mục chưa hoàn thành, chưa đạt yêu cầu hoặc có thể cải tiến.
- Phối hợp với các bộ phận liên quan để xử lý sự cố, đảm bảo thiết bị hoạt động ổn định.
- Lập báo cáo định kỳ (ngày/tuần/tháng) và báo cáo trực tiếp cho Quản lý.
- Công việc khác/ Other jobs:
Theo dõi số lượng tồn kho linh kiện, phụ kiện vật tư tiêu hao cho máy móc thiết bị.
Lên kế hoạch làm yêu cầu đặt hàng các linh phụ kiện, vật tư tiêu hao khi cần thiết.
Tham gia vào quá trình cải tiến lắp đặt, dây chuyền, máy móc thiết bị mới khi có yêu cầu.
Công việc khác theo chỉ thị của cấp trên.
Chế độ:
• Thời gian làm việc: 08:00 ~ 17:00, từ thứ 2 đến thứ 6.
• Tham gia BHXH trên tổng Lương cơ bản, nhận 100 % Lương trong thời gian thử việc.
• Mức lương cạnh tranh, phụ thuộc vào kỹ năng và kinh nghiệm của ứng viên.

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Navigos Search's Client

Navigos Search's Client

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 7, Tòa nhà V building, 125-127 Bà Triệu

