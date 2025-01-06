Tuyển Nhân viên kỹ thuật SEI Electronic Components (Vietnam), Ltd. làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 750 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại SEI Electronic Components (Vietnam), Ltd.
- Hà Nội: Nhà máy Thăng Long, Hà Nội
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Đến 750 USD
CÔNG TY TNHH LINH KIỆN ĐIỆN TỬ SEI (VIỆT NAM) có trụ sở tại C-6, Khu công nghiệp Thăng Long, Đông Anh, Hà Nội, là công ty 100% vốn Nhật Bản được thành lập vào năm 2012, hiện là thành viên của Tập đoàn Sumitomo Electric Industries, Ltd., chuyên sản xuất và kinh doanh Bảng vi mạch dẻo dùng trong máy vi tính, điện thoại di động và các thiết bị điện tử khác.
CÔNG TY TNHH LINH KIỆN ĐIỆN TỬ SEI (VIỆT NAM)
Với mục tiêu trở thành một công ty xuất sắc vinh quang, chúng tôi đang mở cửa chào đón các ứng viên tài năng cho vị trí Kỹ sư phòng Kỹ thuật công đoạn. Hãy ứng tuyển ngay để không bỏ lỡ cơ hội làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp và nhận nhiều quyền lợi hấp dẫn.
Mô tả công việc
• Tiêu chuẩn hóa điều kiện sản xuất cho quy trình.
• Lập báo cáo về cải tiến quy trình, nâng cao chất lượng và đánh giá chất lượng.
• Cải tiến chất lượng quy trình sản xuất.
• Điều tra, tổng hợp và báo cáo các vấn đề liên quan đến lỗi.
• Đánh giá nguyên vật liệu nhằm giảm chi phí sản xuất.
Với Mức Lương Đến 750 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại SEI Electronic Components (Vietnam), Ltd. Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại SEI Electronic Components (Vietnam), Ltd.
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
