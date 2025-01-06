Tuyển Nhân viên kỹ thuật SEI Electronic Components (Vietnam), Ltd. làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 750 USD

CÔNG TY TNHH LINH KIỆN ĐIỆN TỬ SEI (VIỆT NAM) có trụ sở tại C-6, Khu công nghiệp Thăng Long, Đông Anh, Hà Nội, là công ty 100% vốn Nhật Bản được thành lập vào năm 2012, hiện là thành viên của Tập đoàn Sumitomo Electric Industries, Ltd., chuyên sản xuất và kinh doanh Bảng vi mạch dẻo dùng trong máy vi tính, điện thoại di động và các thiết bị điện tử khác.

CÔNG TY TNHH LINH KIỆN ĐIỆN TỬ SEI (VIỆT NAM)

Với mục tiêu trở thành một công ty xuất sắc vinh quang, chúng tôi đang mở cửa chào đón các ứng viên tài năng cho vị trí Kỹ sư phòng Kỹ thuật công đoạn. Hãy ứng tuyển ngay để không bỏ lỡ cơ hội làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp và nhận nhiều quyền lợi hấp dẫn.

Mô tả công việc

• Tiêu chuẩn hóa điều kiện sản xuất cho quy trình.

• Lập báo cáo về cải tiến quy trình, nâng cao chất lượng và đánh giá chất lượng.

• Cải tiến chất lượng quy trình sản xuất.

• Điều tra, tổng hợp và báo cáo các vấn đề liên quan đến lỗi.

• Đánh giá nguyên vật liệu nhằm giảm chi phí sản xuất.